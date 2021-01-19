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Волейболистки «Тулицы» приглашают туляков на домашний матч
Фото: пресс-служба ВК "Тулица"

Волейболистки «Тулицы» приглашают туляков на домашний матч

Игра состоится в понедельник, 25 января, в спорткомплексе «Новое поколение».

На следующей неделе волейбольная «Тулица» откроет тур домашних матчей. Первым соперником тульских спортсменок станет команда «Заречье – Одинцово» из Московской области.

Поскольку в манеже стадиона «Арсенал» сейчас располагается инфекционный госпиталь, игра пройдёт на резервной площадке – в спорткомплексе «Новое поколение» на ул. Металлургов.

Начало – в 18.00. Приходите поддержать наших девчонок!

 

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