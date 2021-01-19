Фото: пресс-служба ВК "Тулица"
Волейболистки «Тулицы» приглашают туляков на домашний матч
Игра состоится в понедельник, 25 января, в спорткомплексе «Новое поколение».
На следующей неделе волейбольная «Тулица» откроет тур домашних матчей. Первым соперником тульских спортсменок станет команда «Заречье – Одинцово» из Московской области.
Поскольку в манеже стадиона «Арсенал» сейчас располагается инфекционный госпиталь, игра пройдёт на резервной площадке – в спорткомплексе «Новое поколение» на ул. Металлургов.
Начало – в 18.00. Приходите поддержать наших девчонок!
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