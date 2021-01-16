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В Туле разрушается памятник истории и культуры

В Туле разрушается памятник истории и культуры

Речь идет о Свято-Вознесенском храме в Зареченском округе.

Первое упоминание о Свято-Вознесенском храме, расположенном на улице Герцена, 12, содержится в «Строенной книге Тульского посада» и относится к 1646 году. А в 1929 году на заседании президиума Зареченского районного совета Рабочих и красноармейских депутатов было принято постановление о закрытии Вознесенского храма, после чего здание церкви служило складом, колокольню снесли. Храм был открыт вновь только в 1992 году. 
 
В редакцию Myslo обратился настоятель церкви, протоирей Павел:
 
- В настоящее время Свято-Вознесенский Храм, являющийся памятником истории и культуры федерального значения,  представляет собой удручающее зрелище. Отвалившаяся штукатурка, в плохом состоянии купола, окна, двери, полы… Мы привели в божеский вид первый этаж храма, где в настоящее время проходят службы. И просим помощи: пожертвуйте на возрождение храма, кто сколько может.
 
 

Если вы решите пожертвовать на храм - звоните по следующим номерам:

8 905 625 68 48 

8 910 581 52 94.

 
 
 
 
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