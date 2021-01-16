В Туле разрушается памятник истории и культуры

Первое упоминание о Свято-Вознесенском храме, расположенном на улице Герцена, 12, содержится в «Строенной книге Тульского посада» и относится к 1646 году. А в 1929 году на заседании президиума Зареченского районного совета Рабочих и красноармейских депутатов было принято постановление о закрытии Вознесенского храма, после чего здание церкви служило складом, колокольню снесли. Храм был открыт вновь только в 1992 году.

В редакцию Myslo обратился настоятель церкви, протоирей Павел:

- В настоящее время Свято-Вознесенский Храм, являющийся памятником истории и культуры федерального значения, представляет собой удручающее зрелище. Отвалившаяся штукатурка, в плохом состоянии купола, окна, двери, полы… Мы привели в божеский вид первый этаж храма, где в настоящее время проходят службы. И просим помощи: пожертвуйте на возрождение храма, кто сколько может.