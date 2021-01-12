Жители Богородицка: «Сотрудников администрации заставляют дежурить в регистратуре и общаться с ковидными больными»

В соцсетях появилась информация, что сотрудников богородицкой администрации заставляют дежурить в местной поликлинике.

- Подскажите, какое отношение муниципальное образование, а именно бухгалтерия и комитет культуры, имеет к поликлинике? Под угрозу увольнения на каком основании людей, болевших подтвержденным ковидом, заставляют дежурить в поликлинике в регистратуре, где толпы народа с тем же коронавирусом? Почему люди должны подвергать опасности свое здоровье и здоровье семей? — сообщение с таким текстом опубликовано в группе ВКонтакте «Свобода слова Богородицк».

Сообщается, что подобное распоряжение поступило от главы администрации МО Богородицкий район Вадима Игонина.

Myslo запросил комментарий по данной ситуации у регионального минздрава и администрации муниципального образования.

Нам заявили, что для работы в больнице действительно привлекают волонтеров, но лишь на добровольной основе. И работают они только в кол-центре.

Сообщается, что волонтеры не контактируют с ковидными больными.

- В целях повышения качества работы кол-центров и оперативной обработки обращений жителей региона в медучреждения на добровольной основе привлекаются волонтеры.

По информации администрации Богородицкого района, в кол-центре центральной районной больницы работают шесть сотрудников, из них двое —сотрудники администрации, привлеченные в качестве волонтеров.

Сотрудники кол-центра не контактируют с посетителями поликлиники. В медучреждении соблюдаются санитарно-гигиенические требования, разведены потоки здоровых пациентов и посетителей с признаками ОРВИ, для которых организован отдельный вход. Все посетители поликлиники находятся в средствах индивидуальной защиты и при входе в поликлинику проходят термометрию.