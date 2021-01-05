«Арсенал»: Кадири сам попросил отпустить его в киевское «Динамо»

Абдул Кадири покидает «Арсенал». Ганский полузащитник возвращается в киевское «Динамо».

Кадири обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его из «Арсенала» по семейным обстоятельствам.

– Мы благодарим Абдула за профессиональное отношение к работе и желаем успехов в дальнейшей карьере, – написали представители «Арсенала» в официальном сообществе Вконтакте.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Кадири провел 13 матчей и забил 2 гола.