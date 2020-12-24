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Депутаты Тульской облдумы подарили пациентам областной детской больницы новогодние подарки

Депутаты Тульской облдумы подарили пациентам областной детской больницы новогодние подарки

Новый год, пожалуй, единственный праздник, который любят и взрослые, и дети. Но малыши ждут его с особым нетерпением. Сколько радости и счастья он им приносит!

Вот только не всем придется встречать Новый год дома. Например, 150 маленьких пациентов Тульской областной детской больницы в праздники будут находиться под наблюдением врачей в лечебном учреждении.

Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев:

Николай Воробьев

Николай Воробьев

– Стараясь в предпраздничные дни поднять настроение ребятам, находящимся на лечении, депутаты Тульской областной Думы уже много лет подряд проводят для них праздничную новогоднюю елку с концертами и конкурсами, вручают им подарки. В этом году в силу известных всем обстоятельств формат праздника изменился. Но подарки ребятам мы всё равно приготовили.

Купленные на свои средства игрушки, книги, развивающие игры и принадлежности для творчества народные избранники положили в два больших красиво оформленных мешка, ведь именно оттуда Дед Мороз вынимает подарки и вручает детям.

Укладывая подарки, депутаты сами радовались, как дети, рассказывали о своем детстве и делились новогодними воспоминаниями.

Юрий Цкипури и Александр Ковалев припомнили, как любили в детстве наряжать елку, правда, говорят, в те времена не было таких красивых игрушек, как сегодня.

Галина Алешина:

Галина Алешина

Галина Алешина

– Каждый ребенок сам сможет выбрать себе игрушку. А еще мы решили присоединиться к традиции больницы и наполнить подарками «коробку храбрости». Она обычно устанавливается перед процедурным кабинетом, чтобы малыши, которые побаиваются, к примеру, сдавать кровь или делать рентген, могли получить такую небольшую «награду» за храбрость.

Депутат Марина Левина:

Марина Левина

Марина Левина

– У нас в детском саду елку устанавливали прямо посередине зала, где стояли кроватки, и когда после полуденного сна мы просыпались и видели эту красоту, с блестками и огоньками, было ощущение настоящего чуда. До сих пор его помню. Мы даже старались говорить шепотом, чтобы не спугнуть сказку. Хочется пожелать, чтобы такая новогодняя сказка была у каждого ребенка. Эта акция направлена на то, чтобы независимо от того, где дети встречают праздник, в какой трудной жизненной ситуации находятся в данный момент, наши добрые эмоции помогали им и возвращали веру в чудеса.

Марине Бельковой в детском саду доверяли ответственную роль Снегурочки, а теперь она вспомнила и забавную историю про то, как ее дочка однажды узнала в образе внучки Деда Мороза одну из воспитательниц:

Марина Белькова

– Мама, ну какая же она Снегурочка, она на эльфа похожа, заявил мой ребенок!

Елене Гребневой костюм Снегурочки для утренника в детском саду сшила мама – из выпускного платья старшей сестры.

– А еще мне сделали вуаль из марли, покрашенной синькой. На ней сверкали снежинки из конфетной фольги, – рассказывает Елена Олеговна. – Кстати, платье это до сих пор хранится у моей мамы.

Самодельные костюмы и игрушки были одной из главных традиций встречи Рождества в доме нашего великого земляка Льва Толстого. Депутат, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая напомнила, что Рождество было одним из самых любимых праздников семьи Толстого:

Екатерина Толстая

– В большом доме всегда ставилась (и сейчас ставится) елка. Дети Льва Николаевича, а потом и его внуки готовили подарки для крестьянских детей. Их приглашали в дом, они водили хоровод вокруг елки. В семье всегда отмечали праздник с песнями, танцами, маскарадом. Считалось, как встретишь Рождество, таким и наступающий год будет, поэтому праздник должен был быть счастливым и радостным.

Главные «герои» зимних праздников, несомненно, дети. Депутат Илья Киндеев признался, что в эти предпраздничные дни каждый день старается своей маленькой дочке делать какой-либо небольшой подарок:

Илья Киндеев

– Очень хочется, чтобы все дети были здоровы и счастливы. Без нашей ежегодной акции в детской областной больнице для меня, кажется, и Новый год не тот будет. Мы, взрослые, постоянно принимаем много ответственных решений, совершаем разные поступки, и, возможно, кто-то их потом оценит по-другому, а вот это простое дело – подарить малышам праздник – всегда будет значимым и важным, потому что нет ничего важнее детей.

Упакованные в мешки новогодние подарки депутаты привезли в Тульскую областную детскую больницу и передали главному врачу Дмитрию Харитонову.

– Эти подарки от души, – сказала Марина Левина. – Депутаты с добрыми эмоциями собрали для детишек два мешка с гостинцами. Один из них – «мешок смелости» – предназначен для поддержания вашей традиции помогать детям, посещающим процедурный кабинет.

Марина Левина от имени всех депутатов регионального парламента, от председателя областной Думы Николая Юрьевича Воробьева поздравила коллектив больницы с наступающим праздником.

– Низкий поклон вам за ваш труд, порой подвижнический. Но самое главное – всё то, что вы делаете для маленьких пациентов, идет от души, от сердца и сопровождается большой любовью к детям, – отметила Марина Викторовна и преподнесла коллективу больницы в подарок набор сладостей для праздничного чаепития.

Депутат Юрий Моисеев:

Юрий Моисеев

Юрий Моисеев

– Хочу пожелать, чтобы областная детская больница встретила Новый год с пустыми палатами, а все детки были счастливы и здоровы. Искренне благодарю коллектив больницы за непростую работу и поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками.

Присоединилась к поздравлениям коллег и депутат Виктория Ермакова: 

– Всем детишкам хочется пожелать не только в Новый год, но и в течение всего года волшебства и храбрости. И пусть эта традиция поздравления детей депутатами будет самой стойкой и не будет подвержена никаким инфекциям.

Депутат Илья Киндеев выразил сожаление, что в этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации не получилось провести в больнице новогоднюю елку.

– Для нас это был старт новогодних праздников. С нетерпением будем ждать следующего года, чтобы вместе с детишками сделать новогодние поделки и украсить елку, – сказал он.

Главный врач Тульской областной детской больницы Дмитрий Викторович Харитонов сердечно поблагодарил депутатов:

– Замечательно, что эта традиция живет несмотря на все жизненные перипетии. Мы очень этому рады еще и потому, что дети всегда воспринимают подарки с искренней детской радостью и благодарностью. Спасибо вам, уважаемые депутаты, что вы приходите с добрыми намерениями и искренне дарите детям радость. Надеюсь, что эта замечательная традиция сохранится на долгие годы.

Специально для этой встречи маленькие пациенты больницы написали стихи, которые пронизаны чувством благодарности за внимание и заботу. Вот одно из них:

Депутаты облдумы

Приезжают в Новый год,

Поздравляют, утешают

Наших маленьких ребят.

Сколько радости, веселья

В душах маленьких ребят!

Поблагодарить от всего сердца

Очень уж они хотят.

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Депутаты Тульской облдумы подарили пациентам областной детской больницы новогодние подарки, Фото: 1
Депутаты Тульской облдумы подарили пациентам областной детской больницы новогодние подарки, Фото: 2
Депутаты Тульской облдумы подарили пациентам областной детской больницы новогодние подарки, Фото: 3
Депутаты Тульской облдумы подарили пациентам областной детской больницы новогодние подарки, Фото: 4
Депутаты Тульской облдумы подарили пациентам областной детской больницы новогодние подарки, Фото: 5
Депутаты Тульской облдумы подарили пациентам областной детской больницы новогодние подарки, Фото: 6
Депутаты Тульской облдумы подарили пациентам областной детской больницы новогодние подарки, Фото: 7
Депутаты Тульской облдумы подарили пациентам областной детской больницы новогодние подарки, Фото: 8
Депутаты Тульской облдумы подарили пациентам областной детской больницы новогодние подарки, Фото: 9
Депутаты Тульской облдумы подарили пациентам областной детской больницы новогодние подарки, Фото: 10
Депутаты Тульской облдумы подарили пациентам областной детской больницы новогодние подарки, Фото: 11
Депутаты Тульской облдумы подарили пациентам областной детской больницы новогодние подарки, Фото: 12
Депутаты Тульской облдумы подарили пациентам областной детской больницы новогодние подарки, Фото: 13
Депутаты Тульской облдумы подарили пациентам областной детской больницы новогодние подарки, Фото: 14
Депутаты Тульской облдумы подарили пациентам областной детской больницы новогодние подарки, Фото: 15
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вчера, в 11:16 +3
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