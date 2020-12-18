Как депутаты Тульской областной Думы поддерживали граждан в 2020 году

«Пандемия» не только медицинское, но и социальное, и экономическое понятие. В течение 2020 года Тульской областной Думой принят целый ряд законодательных решений, чтобы усилить поддержку различных категорий граждан.

Они были продиктованы реальными потребностями людей. Так, были поддержаны все актуальные, исходящие из реальных потребностей инициативы губернатора Тульской области Алексея Дюмина о помощи семьям с детьми.

Первый зампред Тульской областной Думы Марина Левина:

Марина Левина – Это и своевременное повышение размера ежемесячной выплаты опекунам и приемным родителям. И расширение возможности использования средств материнского капитала, что особенно важно в связи с переходом школьников на дистанционное обучение. Теперь семья, которая воспитывает детей-инвалидов, малоимущая семья с несовершеннолетними детьми, имеющая право на областной материнский капитал, до 25 тысяч рублей может использовать на приобретение компьютерной техники.

Принятые законы были подкреплены конкретными делами.

– Депутаты приняли участие в акции «Помоги учиться дома», передали нуждающимся в поддержке семьям, где есть дети школьного возраста, компьютеры, планшеты, ноутбуки. Десятки тысяч граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили продуктовые наборы, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты. Объединившая нас акция «Мы вместе» — это новый ответ на вызов времени, отклик души, — рассказала Марина Левина.

Депутаты убеждены, что льготы должны быть адресными, и получать их должны все, кто действительно нуждается в поддержке. В этом году областная Дума скорректировала закон о компенсации расходов по взносам на капремонт многоквартирных домов. Действовавшей ранее его редакцией исключалась возможность одновременно получать компенсацию взносов на капремонт по региональному закону и возмещение расходов на оплату ЖКХ по федеральным законам и другим нормативным актам области. В связи с этим инвалиды III группы в возрасте старше 70 лет, которые получали компенсацию по оплате услуг ЖКХ в соответствии с законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», не имели права на льготу по капремонту.

Член комитета по социальной политике областной Думы Алексей Альховик:

Алексей Альховик – Федеральный закон предусматривает компенсацию взносов на капремонт только для инвалидов I и II групп. Внесение изменений в закон области устранило этот пробел. Теперь инвалиды III группы старше 70 лет могут, помимо федеральных льгот по квартплате, воспользоваться льготой по капитальному ремонту в соответствии с региональным законом.

В центре внимания Тульской областной Думы в 2020 году было и здравоохранение, причем не только укрепление материально-технической базы больниц и поликлиник, но и поддержка самих врачей, медсестер и фельдшеров.

Член думского комитета по социальной политике, профессиональный врач Марина Белькова:

Марина Белькова – Поддержка отрасли останется важнейшим направлением работы и в 2021 году. Медики, работающие с COVID-пациентами, получают существенные выплаты. В регионе в целом ведется системная работа по привлечению и закреплению ценных специалистов.

Одна из ключевых задач — обеспечение достойного уровня оплаты труда. Тульская область выполняет все параметры, закрепленные в майских указах Президента. В бюджете региона на 2021 год расходы на оплату труда также предусмотрены с учетом этих целевых показателей.

Важнейший вопрос — приобретение жилья для врачей.

– Эта работа ведется постоянно. Квартиры приобретаются в разных муниципальных образованиях, там, где нужны специалисты. За счет средств бюджета области в этом году приобретено 25 квартир. Не меньше этого количества будет покупаться и в следующие три года. Средства в бюджете запланированы, — рассказала Марина Валерьевна.