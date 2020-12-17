Николай Воробьев стал председателем Тульской областной Думы

До избрания Николай Юрьевич занимал в Думе пост первого заместителя председателя. Он продолжит трудиться в парламенте не на освобожденной основе, совмещая эту работу с профессиональной деятельностью.

Николай Воробьев также является руководителем фракции «Единая Россия» в областной Думе и секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» в Тульской области.

Николай Юрьевич поблагодарил депутатов за поддержку его кандидатуры и заверил, что будет работать на благо тульского края и его жителей, приложит все усилия для обеспечения эффективного взаимодействия с правительством региона, органами местного самоуправления, общественностью, продолжит конструктивное взаимодействие с представителями фракций и партий.

Николай Воробьев – Завершается год, который потребовал от всех органов власти сосредоточить значительные усилия на борьбе с пандемией и преодолением ее последствий для экономики и социальной сферы. В 2021 году ситуация также может быть непростой, но степень готовности теперь существенно выше. Наша задача – повышение уровня жизни людей, формирование комфортной среды проживания на территории области, приумножение экономического потенциала.

Он также напомнил, что следующий год для Тульской области особенный и с точки зрения знаковых событий:

– В этом году мы отметили несколько важных дат – 75-летие Великой Победы, 500-летие Тульского кремля и Большой Засечной черты. 2021 год также знаменателен. Депутаты уже участвуют в подготовке празднования 80-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой. По инициативе губернатора А. Г. Дюмина в честь этого события учреждена региональная награда. Памятная медаль будет вручаться ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам войны и их вдовам, бывшим узникам концлагерей. Ее получат почти 12 400 наших земляков.

Также на сегодняшнем заседании на пост первого заместителя председателя Тульской областной Думы была избрана Марина Левина, ранее возглавлявшая комитет по социальной политике.

На должность председателя данного комитета Дума избрала Елену Гребневу. Зампредом комитета по социальной политике регионального парламента избран депутат Александр Ермаков.

Сложивший сегодня полномочия председателя облдумы Сергей Харитонов займет должность председателя комиссии по регламенту и депутатской этике.