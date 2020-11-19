62 млрд рублей: кто пополняет казну Тульской области?

Фото: пресс-служба Тульской областной Думы

– Рады возможности пообщаться в таком формате на темы, которые важны для огромного количества жителей области, в том числе для нас, как представителей законодательного органа власти. Ведь налоги – основной источник пополнения бюджетов всех уровней. Это важнейший показатель положения дел в экономике и благосостояния граждан, – сказал, открывая встречу, председатель регионального парламента Сергей Харитонов.

2020 год стал настоящим испытанием для финансово-бюджетной системы не только нашего региона. По всей стране, во всем мире сегодня в той или иной мере есть подобные трудности. Тем не менее, цифры налоговых поступлений достаточно неплохие, по сравнению с другими крупными промышленными регионами России. За 10 месяцев от всех налогоплательщиков области в консолидированный бюджет Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды поступило более 117 млрд. рублей. Это на 9,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

По словам Вадима Суханова, в этом году более чем в три раза выросли поступления по НДС – это связано со значительным снижением суммы возмещения этого налога. Поступления в консолидированный бюджет Тульской области несколько снизилось – поступило 62 млрд рублей (96,6 % от уровня прошлого года).

– Основное отставание – по налогу на прибыль. Его дают буквально несколько крупных предприятий, и за счет роста поступлений по другим налогам это постепенно компенсируется, – сказал Вадим Артемьевич. – С «плюсом» идем по налогу на доходы физических лиц. Растет доля возвратов НДФЛ – люди возвращают за учебу, жилье и т. д.

Серьезная работа проводится с должниками. Наибольшая сумма среди предпринимателей – по страховым взносам. А среди физических лиц – по транспортному налогу, но и ее за год существенно сократили – на 300 млн рублей.

– Не рассматривается ли возможность оказания помощи муниципалитетам? Понятно, что там два налоговых источника пополнения бюджета: имущество и земля. Но как показывает практика достаточно большое количество земельных участков годами, десятилетиями не ставятся на учет, не регистрируются. Муниципалитеты, думаю, были бы рады помощи, – отметил зампред областной Думы Александр Рем.

– Выпадающие доходы местных бюджетов из-за того, что не введены в эксплуатацию и не поставлены на учет объекты недвижимости – важнейшая проблема, – подтвердил Вадим Суханов. – Работа ведется комплексно: налоговиками, Росреестром, муниципалитетами. Главная сложность в том, что человек должен самостоятельно пойти и поставить на учет объект недвижимости.

Тем, кто в отличие от нерадивых собственников хотел бы заплатить налоги, но не может найти в личном кабинете на сайте УФНС информацию о своем имуществе, расположенном, к примеру, в другом регионе России, понравилась бы идея, предложенная заместителем председателя областной Думы Александром Балберовым. Сейчас, чтобы получить такие данные, нужно заказывать выписку по месту нахождения объекта. Депутат предлагает распространить экстерриториальный принцип обращения и на этот сервис.

Депутаты поинтересовались, как работает принятый в этом году закон, установивший статус самозанятых граждан.

В Тульской области зарегистрировано 4800 самозанятых, а всего, включая туляков, зарегистрированных в других регионах – около 10000.

– Если раньше туляки регистрировались, например, в Калуге, сейчас и у нас есть такая возможность. Да суммы в бюджет поступают пока небольшие, но это только начало, и важен сам принцип, главное, что человек находится в правовом поле, – подчеркнул Вадим Суханов.

Руководитель регионального управления ФНС рассказал, что в ближайшее время тульским налоговикам предстоит пройти очередной этап реорганизации: к УФНС по Тульской области присоединяются все региональные инспекции.

Вадим Суханов заверил, что это не скажется на качестве обслуживания налогоплательщиков: по-прежнему будет действовать экстерриториальный принцип, продолжат работать все операционные залы, не сократится количество мест приема. Кстати. В Тульской области 19 услуг ФНС России можно получить в МФЦ.

– Насколько тульская налоговая служба укомплектована кадрами, представители каких специальностей наиболее востребованы, популярна ли работа в налоговой у молодежи? – поинтересовалась председатель думского комитета по экономической политике и финансам Галина Алешина.

– Проводилось исследование на тему «средний типичный налоговик». Оказалось, что это женщина 39 лет, имеющая одного или двух детей, высшее экономическое образование и проработавшая в налоговых органах 12 лет. Такой вот «портрет», – сказал Вадим Суханов. – У нас достаточно стабильный коллектив. Количество вакансий от штатной численности – 7 процентов. С удовольствием принимаем молодежь. В отдел банкротства всегда есть набор, в контрольный блок, в регистрацию, в отдел работы с налогоплательщиками. Юристы и экономисты – наш приоритет. В основном к нам приходят не сразу со студенческой скамьи, но каждый – сразу получает наставника. Переобучение проводится раз в три года, аттестация. Воспитанию кадров уделяется большое внимание. Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь не просто приходила, но и оставалась здесь работать, чтобы было интересно.

Подводя итог встречи, спикер областной думы Сергей Харитонов поблагодарил Вадима Суханова за содержательный диалог, отметив, что налоговая политика – важный инструмент развития экономики и решения социальных задач, а роль налоговой службы в этой системе невозможно переоценить.

– В преддверии вашего профессионального праздника хочу от имени депутатов поздравить вас и весь коллектив Управления Федеральной налоговой службы России по Тульской области. Это настоящие профессионалы своего дела, компетентные специалисты. Их опыт и ответственное отношение к делу позволяет вам сохранять высокие показатели в работе. Прошу вас передать коллективу самые наилучшие пожелания. Счастья, крепкого здоровья и новых успехов! – сказал Сергей Харитонов.

В преддверии праздника коллектив УФНС России по Тульской области награжден Благодарственным письмом Тульской областной Думы.