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В Привокзальном районе Тулы построят новый жилой комплекс
По одной из границ участок застройки соседствует с Петровским кварталом.

В Привокзальном районе Тулы построят новый жилой комплекс

В Туле прошли публичные слушания о строительстве нового жилого комплекса в микрорайоне Петровский.

Жителей уже существующих рядом кварталов пригласили ознакомиться с проектом и задать вопросы представителям застройщика.

Проект многоэтажного ЖК по ул. Маршала Полубоярова в Привокзальном районе был представлен на рассмотрение в администрацию Тулы. На публичные слушания по поводу проекта пришли туляки, которые живут рядом с территорией будущей застройки.

В публичных слушаниях участвовали жители микрорайона Петровский квартал, поселка Петровский, дачники из расположенного рядом садоводческого товарищества.

Вопросов о проекте было много – об этажности домов, подъездных дорогах, социальной инфраструктуре, сохранении зоны отдыха с прудом. Со стороны компании-застройщика «Альянс-Строй» с участниками публичных слушателей общался автор проекта Михаил Лыков.

Михаил Лыков, проектировщик компании-застройщика.

Ольга Свиридова, член СНТ «Строитель»

Ольга Свиридова, член СНТ «Строитель»

Каковы сроки начала и окончания строительства? Где будут проходить подъездные пути к стройплощадке? Как будут прокладываться коммуникации?

– Строительство будет начато после получения разрешения, ориентировочно в декабре-январе. В рамках пяти лет планируется ввести в эксплуатацию весь комплекс. Подъезд будет осуществлен по ул. Маршала Полубоярова, подъездные пути к СНТ перекрываться не будут. Более того, в рамках проекта планировки мы сформируем новую улицу, которая перейдет в муниципальную собственность.  Что касается коммуникаций, к земельному участку уже подведен газ и электричество, установлена трансформаторная подстанция. Вода и канализация будут подводиться с ул. Маршала Жукова.

Ирина Макарова, житель Петровского квартала

– Я живу в доме по ул. Маршала Полубоярова, окна выходят на поле, и моя семья против того, чтобы вместо природы у нас был вид на высотки.

– Участок застройки расположен в соответствии с генпланом Тулы в зоне Ж-5 – это зона застройки жилыми домами повышенной этажности. Архитектурное и планировочное решение направлено на создание благоустроенного  района с застройкой домами в 16, 18 и 25 этажей.
Расстояние до ближайших домов составит 120-150 м, в соответствии со строительными нормами. Для сравнения – это ширина футбольного поля. Проблем с естетственной освещенностью в домах Петровского квартала не будет.

Анастасия Пронякина, житель Петровского квартала

– В основном люди не против строительства, но есть вопросы по поводу инфраструктуры и, в частности, дорог. Когда здесь появятся высотки, как мы все будем выезжать из микрорайона по единственной дороге? И когда приведут в порядок дорогу по ул. М. Полубоярова?

– Есть федеральная программа строительства дорог, которая привязана к объемам строительства. С появлением нового объекта появилась возможность войти в эту программу и построить дорогу в сторону Маслово. Это будет второй выезд из микрорайона.

Проектная документация по дороге, соединяющей Одоевское шоссе и ул. М. Жукова, уже прошла государственную экспертизу.

Улица М. Полубоярова будет благоустроена: заасфальтирована, освещена, озеленена, то есть приведена в порядок в соответствии с городскими нормами.

 

Елена Болтуева, житель Петровского квартала

– Школа – очень актуальная для многих тема. Петровский квартал, «Балтийский», теперь и «Легенда» – а школы нет. Весь микрорайон возит детей в Тулу...

– Одним из ключевых вопросов при подготовке проекта планировки территории было обеспечение района социальной инфраструктурой. Проект предусматривает строительство еще одного детского сада на 185 мест (первый уже построен и работает в самом Петровском квартале. – Прим. авт.).  По вопросу школы в рамках проекта идет тесное взаимодействие застройщика с администрацией города, прорабатывается перспектива ее строительства.

Есть мнение

Людмила Черникова, житель Петровского квартала

– Вы любуетесь полем? А мы туда уже десять раз вызывали пожарные расчеты и постоянно убираем с него мусор! Все опрошенные мной жители хотят, чтобы микрорайон развивался, поэтому мы поддерживаем этот проект.

Инна Шевелева, депутат Тульской городской думы

– Мы много общались с жителями Петровского квартала по вопросу стройки. Мнения разные, но все сходятся в одном: люди хотят жить в цивилизованных условиях, водить детей в садик рядом с домом, ездить по новой дороге – это большие плюсы.

Сергей Кожевников, депутат Тульской городской думы

– Город и его районы должны развиваться. Новый проект – это не точечная застройка, которую все ненавидят, а комплексное освоение территории, которая сейчас пустует. Это современный квартал, который нужно поддержать, учитывая пожелания жителей о школе, детсаде, площадке для выгула собак и т. д.

Алексей Борисов, житель Петровского квартала

– Живу в доме, который как раз выходит окнами на поле, где будет строиться новый жилой комплекс. Я полностью за этот проект, потому что хочу видеть современную безопасную обстановку, а не заброшенный пустырь с пьяными компаниями и пожарами. У меня двое детей, и надеюсь, что наши пожелания о строительстве школы будут услышаны.

 

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Автор: Екатерина Белова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:30 +1
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