Гренландия, Тихий океан и… Кондуки: тульский фотограф занял третье место во всемирном конкурсе

Фото: blog.garbuzov-photo.ru

На сайте 35awards.com завершился международный фотоконкурс «Водные пространства, снятые с дрона». На конкурс было подано полторы тысячи фотографий со всех концов света – от ледников Гренландии до тропических островов Полинезии и белых песков Арабских Эмиратов.

В числе участников конкурса оказался наш земляк Илья Гарбузов, представивший на суд жюри фотографии Кондуков и карьера БАМ под Суворовом.

«Когда я отправлял фото на конкурс, я не сильно рассчитывал на победу, – пишет в своём блоге Илья. – Я понимал, что наши тульские карьеры не могут тягаться с пляжами, ледниками, и горными озёрами. И каково же было мое удивление, когда недавно мне на почту упали результаты конкурса. Сперва я даже опешил. По результатам голосования я занял третье место в мире – меня обошли только ледники Гренландии и серия с катерами и яхтами Тихого Океана.

Сказать, что я удивился – это ничего не сказать. Но факт остаётся фактом. Это значит, тульский край обладает невероятным туристическим потенциалом — надо только вовремя увидеть его красоту и уметь ее подать. Любите свой край и свою природу!»