Возобновление гастролей в Тульском цирке задерживает частный прокатчик
В цирке сложилась абсурдная ситуация.
В Туле стартовали репетиции новой программы Росгосцирка «Русалочка» в постановке лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска», основателей московского театра «Трикстер» Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова. Планируется, что премьеру зрители увидят уже этой зимой.
«Задумка спектакля, над которым мы работаем, была моей экзаменационной темой. Я с этой идеей поступал в театральный институт. В спектакле целый каскад аттракционов. Идея прекрасно ложится на цирковой жанр, где мы можем использовать все стихии», — рассказал Вячеслав Игнатов.
Это будет уникальное цирковое представление с использованием новейшего фонтанного, светового и звукового оборудования. Ключевым элементом постановки станет интерактивный водяной подиум. Высота основного каскада воды в конструкции — 22 метра.
Тем временем в Тульском цирке находится частный коллектив программы «Принц цирка». Несмотря на то, что с 1 сентября 2020 года указом губернатора Тульской области в регионе сняты ограничения на проведение культурных и зрелищных мероприятий, с датами первых представлений в Тульском цирке всё неоднозначно. Прокатчик не торопится возобновлять гастроли.
Директор Тульского цирка Олег Абрамов рассказывает:
Олег Абрамов
– У нас есть договорные отношения с компанией «Ост», согласно которым они должны провести определенное количество выступлений в нашем цирке. Мы предложили артистам дать оставшиеся представления, выполнить условия договора и покинуть Тульский цирк. Цирковое оборудование, которое данная программа использует, принадлежит федеральной компании Росгосцирк. Но частный коллектив негативно это воспринял: они отказываются и работать, давая представления, и покидать Тульский цирк. У нас сейчас идут репетиции уже новой программы «Русалочка». Интегрировать две программы в одном цирке непросто: обеспечить проживание в цирковой гостинице, разместить артистов и животных, соблюсти репетиционный график сложно. Мы пытаемся разрешить ситуацию мирным путем, без привлечения правоохранительных органов и введения санкций, но партнеры не идут на компромисс. Больше всего страдает от этого зритель, который не может посещать цирк.
По словам Абрамова, частный коллектив планирует и дальше оставаться в Тульском цирке в ожидании каких-то «золотых времен», но конкретных целей прокатчика никто понять не может. Руководство компании отказывается от диалога с Тульским цирком.
– Со своей стороны мы выполняем все необходимые мероприятия, – говорит Олег Абрамов. – Артисты и специалисты живут в гостинице, причем бесплатно, мы содержим животных, их обследует и лечит один из лучших ветеринаров региона. Для артистов созданы все условия, чтобы они не почувствовали дискомфорта.
Заместитель генерального директора Росгосцирка Елизавета Гамбург прокомментировала:
Елизавета Гамбург
– С февраля в Тульском цирке находится частный коллектив, который из-за пандемии коронавируса не доработал шесть представлений. В сентябре мы, понимая, что возобновление гастролей требует подготовки, рекомендовали коллегам стартовать в любой день октября 2020 года. Но получили неаргументированный отказ. Коллектив программы уже седьмой месяц не работает, находится в нашем цирке, артисты, не являющиеся сотрудниками Росгосцирка, безвозмездно проживают в нашей гостинице. Всё это время и животные, участвующие в программе, находились в Тульском цирке, получали квалифицированное ветеринарное обслуживание. Иными словами, расходы, связанные с содержанием программы, уже давно стали весьма ощутимыми для компании. Мы предлагаем доработать оставшиеся по договору представления и покинуть цирк. Но прокатчик видит в этом ущемление своих прав и подал на нас в суд. Поэтому мы вынуждены решать этот вопрос в судебном порядке.
– Наша компания выполняет все свои договорные обязательства. И только по завершении контракта запускает новый проект «Русалочка», — добавила Елизавета Гамбург.
Владимир Рассохин, директор ФГБУК «Большой Санкт-Петербургский госцирк»:
Владимир Рассохин
Генеральный директор компании Владимир Шемякин пояснил:
Владимир Шемякин
– Узнав о том, что в Тульском цирке начались репетиции новой постановки «Русалочка», артист-дрессировщик «Принца цирка» Владислав Гончаров обвинил нас в рейдерском захвате программы. При этом он позиционирует себя руководителем коллектива и ведет диалог с Росгосцирком от имени прокатчика, хотя не имеет на это законных оснований. Более того, находясь на нашей территории, препятствует доступу сотрудников компании к госимуществу: костюмам, реквизиту и дорогостоящему оборудованию, в том числе и фонтанной установке. Это более чем абсурдная ситуация, так как обслуживанием фонтанов, созданных за госсчет, занимаются частные лица, не имеющие никакого отношения к собственнику конструкции и не обладающие необходимой квалификацией. Мы этого никак не можем позволить.
Фейком назвали в Росгосцирке и обвинения во вмешательстве руководства компании в рабочие процессы программы «Принц цирка». На самом деле фонтанную конструкцию, созданную за счет государственных средств и не используемую должным образом в постановке, было решено перенаправить в другой проект, где она станет неотъемлемой частью нового циркового спектакля.
Депутат Государственной Думы РФ Владимир Афонский узнал о конфликте в Тульском цирке из средств массовой информации. Вот как он прокомментировал ситуацию:
Владимир Афонский
– С 1 сентября 2020 года Указом губернатора Тульской области в регионе сняты все ограничения на проведение зрелищных мероприятий. И в данном случае частный цирк не доработал, насколько мне известно, шесть представлений, не желает продолжать свою работу и мешает работе Росгосцирка. А соответственно, он создает обстановку, которая не позволяет жителям региона привести своих детей в цирк. Туляки очень любят цирк, он один из лучших в стране! И я знаю, что в кассы цирка поступает множество звонков с вопросом, когда в цирке возобновятся представления. Искренне надеюсь, что данная конфликтная ситуация будет разрешена в самое ближайшее время. Дестабилизировать работу цирка нельзя. Спор двух хозяйствующих субъектов не должен мешать работе Росгосцирка. Я буду следить за развитием событий и держать эту ситуацию на контроле.
И нам всем остается надеяться, что конфликт разрешится и туляки снова смогут посещать любимый Тульский цирк.