Возобновление гастролей в Тульском цирке задерживает частный прокатчик

В Туле стартовали репетиции новой программы Росгосцирка «Русалочка» в постановке лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска», основателей московского театра «Трикстер» Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова. Планируется, что премьеру зрители увидят уже этой зимой.

«Задумка спектакля, над которым мы работаем, была моей экзаменационной темой. Я с этой идеей поступал в театральный институт. В спектакле целый каскад аттракционов. Идея прекрасно ложится на цирковой жанр, где мы можем использовать все стихии», — рассказал Вячеслав Игнатов.

Это будет уникальное цирковое представление с использованием новейшего фонтанного, светового и звукового оборудования. Ключевым элементом постановки станет интерактивный водяной подиум. Высота основного каскада воды в конструкции — 22 метра.

Тем временем в Тульском цирке находится частный коллектив программы «Принц цирка». Несмотря на то, что с 1 сентября 2020 года указом губернатора Тульской области в регионе сняты ограничения на проведение культурных и зрелищных мероприятий, с датами первых представлений в Тульском цирке всё неоднозначно. Прокатчик не торопится возобновлять гастроли.

Директор Тульского цирка Олег Абрамов рассказывает:

Олег Абрамов – У нас есть договорные отношения с компанией «Ост», согласно которым они должны провести определенное количество выступлений в нашем цирке. Мы предложили артистам дать оставшиеся представления, выполнить условия договора и покинуть Тульский цирк. Цирковое оборудование, которое данная программа использует, принадлежит федеральной компании Росгосцирк. Но частный коллектив негативно это воспринял: они отказываются и работать, давая представления, и покидать Тульский цирк. У нас сейчас идут репетиции уже новой программы «Русалочка». Интегрировать две программы в одном цирке непросто: обеспечить проживание в цирковой гостинице, разместить артистов и животных, соблюсти репетиционный график сложно. Мы пытаемся разрешить ситуацию мирным путем, без привлечения правоохранительных органов и введения санкций, но партнеры не идут на компромисс. Больше всего страдает от этого зритель, который не может посещать цирк.

По словам Абрамова, частный коллектив планирует и дальше оставаться в Тульском цирке в ожидании каких-то «золотых времен», но конкретных целей прокатчика никто понять не может. Руководство компании отказывается от диалога с Тульским цирком.

– Со своей стороны мы выполняем все необходимые мероприятия, – говорит Олег Абрамов. – Артисты и специалисты живут в гостинице, причем бесплатно, мы содержим животных, их обследует и лечит один из лучших ветеринаров региона. Для артистов созданы все условия, чтобы они не почувствовали дискомфорта.

Заместитель генерального директора Росгосцирка Елизавета Гамбург прокомментировала:

Елизавета Гамбург – С февраля в Тульском цирке находится частный коллектив, который из-за пандемии коронавируса не доработал шесть представлений. В сентябре мы, понимая, что возобновление гастролей требует подготовки, рекомендовали коллегам стартовать в любой день октября 2020 года. Но получили неаргументированный отказ. Коллектив программы уже седьмой месяц не работает, находится в нашем цирке, артисты, не являющиеся сотрудниками Росгосцирка, безвозмездно проживают в нашей гостинице. Всё это время и животные, участвующие в программе, находились в Тульском цирке, получали квалифицированное ветеринарное обслуживание. Иными словами, расходы, связанные с содержанием программы, уже давно стали весьма ощутимыми для компании. Мы предлагаем доработать оставшиеся по договору представления и покинуть цирк. Но прокатчик видит в этом ущемление своих прав и подал на нас в суд. Поэтому мы вынуждены решать этот вопрос в судебном порядке.

– Наша компания выполняет все свои договорные обязательства. И только по завершении контракта запускает новый проект «Русалочка», — добавила Елизавета Гамбург.

Владимир Рассохин, директор ФГБУК «Большой Санкт-Петербургский госцирк»:

Владимир Рассохин – Фонтанная установка была создана целиком и полностью за государственные средства. Это сложное техническое оборудование. На его создание потребовалось без малого 60 миллионов рублей, включая разработку проектной документации, изготовление самой конструкции, монтаж, наладку, а также сопутствующую оснастку. Деньги на это выделяло Министерство культуры. Сейчас фонтаны оказались в руках частного прокатчика. Нам еще предстоит разобраться, как это произошло. Но позиция нашей компании такова, что фонтаны должны работать в программах непосредственно Росгосцирка и с артистами госкомпании.

Тем временем больше всего от сложившейся ситуации страдает тульский зритель, который уже более полугода лишен возможности посещать цирковые представления. При этом цирк готов принять посетителей уже сегодня, так как все требования Роспотребнадзора соблюдены. Прокатчик же отказывается работать, пытаясь выгадать для себя наиболее комфортные условия и возложив все ключевые риски на госкомпанию, которая за период пандемии уже понесла огромные убытки. Один день простоя Росгосцирку обходится в более чем 10 млн рублей.

Генеральный директор компании Владимир Шемякин пояснил:

Владимир Шемякин – Узнав о том, что в Тульском цирке начались репетиции новой постановки «Русалочка», артист-дрессировщик «Принца цирка» Владислав Гончаров обвинил нас в рейдерском захвате программы. При этом он позиционирует себя руководителем коллектива и ведет диалог с Росгосцирком от имени прокатчика, хотя не имеет на это законных оснований. Более того, находясь на нашей территории, препятствует доступу сотрудников компании к госимуществу: костюмам, реквизиту и дорогостоящему оборудованию, в том числе и фонтанной установке. Это более чем абсурдная ситуация, так как обслуживанием фонтанов, созданных за госсчет, занимаются частные лица, не имеющие никакого отношения к собственнику конструкции и не обладающие необходимой квалификацией. Мы этого никак не можем позволить.

Фейком назвали в Росгосцирке и обвинения во вмешательстве руководства компании в рабочие процессы программы «Принц цирка». На самом деле фонтанную конструкцию, созданную за счет государственных средств и не используемую должным образом в постановке, было решено перенаправить в другой проект, где она станет неотъемлемой частью нового циркового спектакля.

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Афонский узнал о конфликте в Тульском цирке из средств массовой информации. Вот как он прокомментировал ситуацию:

Владимир Афонский – С 1 сентября 2020 года Указом губернатора Тульской области в регионе сняты все ограничения на проведение зрелищных мероприятий. И в данном случае частный цирк не доработал, насколько мне известно, шесть представлений, не желает продолжать свою работу и мешает работе Росгосцирка. А соответственно, он создает обстановку, которая не позволяет жителям региона привести своих детей в цирк. Туляки очень любят цирк, он один из лучших в стране! И я знаю, что в кассы цирка поступает множество звонков с вопросом, когда в цирке возобновятся представления. Искренне надеюсь, что данная конфликтная ситуация будет разрешена в самое ближайшее время. Дестабилизировать работу цирка нельзя. Спор двух хозяйствующих субъектов не должен мешать работе Росгосцирка. Я буду следить за развитием событий и держать эту ситуацию на контроле.

И нам всем остается надеяться, что конфликт разрешится и туляки снова смогут посещать любимый Тульский цирк.