В Туле прошел фестиваль «Вторая жизнь вещей»

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Его организатором которого выступила Общественная палата Тульской области при поддержке тульского отделения «ЭКА». Мероприятие проходило в рамках «10 добрых коллективных дел», объявленных в преддверии юбилея Общественной палаты Тульской области.

На протяжении трех часов неравнодушные жители приносили одежду, которая впоследствии будет передана на благотворительность, а также обменивались растениями, книгами и аксессуарами.

Помимо этого на мероприятии проходило большое количество мастер-классов по второй жизни вещей: участники площадок под руководством кураторов создавали удобные игольницы из стеклянных банок, игрушку «Змея» из пластиковых крышечек, браслеты из кожаных остатков, расписывали экомешочки и изготавливали броши из полиэтилена. На фестивале также была организована мини-выставка игрушек из вторсырья Сергея Гарбузова и арт-объектов из металлолома Кирилла Климова.

«Союз бирюзовых художников» и участники фестиваля создали арт-объект «Зеленая поляна»: организаторы площадки вместе со всеми желающими закрасили мусор, «разбросанный» по картине, и в итоге преобразили это место до неузнаваемости. Теперь арт-объект будет украшать территорию кластера «Октава».

Изюминкой мероприятия стала демонстрация Tesla — машины будущего, работающего на электродвигателе. Это уже третья Tesla, которая разъезжает по улицам нашего города.

Участники фестиваля остались довольны проведенным временем, и многие из присутствующих попросили организовывать подобные форматы как можно чаще. Члены комиссии по охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области благодарят всех за неравнодушие!