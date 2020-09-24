Разбившийся под Тулой самолёт три года назад уже падал в Тамбовской области

Фото из архива MySlo

В четверг утром в Тульской области упал легкомоторный самолёт «Бекас 103». 56-летний пилот обрабатывал поля подсолнечника. Он взлетел в 9.24 с проселочной дороги и упал в 10.30. По предварительным данным, самолет зацепился за провода. Пилот погиб. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Как удалось выяснить, три года назад, в мае 2017 года самолёт «Бекас 103» с бортовым номером RA-0285A потерпел крушение в Тамбовской области. Из отчета комиссии Межгосударственного авиационного комитета следует, что ситуация была полностью аналогична – при выполнении авиационно-химических работ произошло столкновение с проводом воздушной линии электропередачи.

Скриншот отчета о происшествии в 2017 году.

Обратите внимание на бортовой номер.

Пилот получил серьёзные повреждения. Судя по отчётным документам Межгосударственного авиационного комитета, командиром воздушного судна тогда был мужчина 1963 года рождения – эта цифра совпадает с возрастом погибшего под Тулой лётчика.