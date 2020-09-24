новости
новости
Регистрация
Разбившийся под Тулой самолёт три года назад уже падал в Тамбовской области
Фото из архива MySlo

Разбившийся под Тулой самолёт три года назад уже падал в Тамбовской области

Крушение произошло при выполнении авиационно-химических работ из-за столкновения с проводом воздушной линии электропередачи.

В четверг утром в Тульской области упал легкомоторный самолёт «Бекас 103». 56-летний пилот обрабатывал поля подсолнечника. Он взлетел в 9.24 с проселочной дороги и упал в 10.30. По предварительным данным, самолет зацепился за провода. Пилот погиб. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Как удалось выяснить, три года назад, в мае 2017 года самолёт «Бекас 103» с бортовым номером RA-0285A потерпел крушение в Тамбовской области. Из отчета комиссии Межгосударственного авиационного комитета следует, что ситуация была полностью аналогична – при выполнении авиационно-химических работ произошло столкновение с проводом воздушной линии электропередачи.

Скриншот отчета о происшествии в 2017 году.
Обратите внимание на бортовой номер.

Пилот получил серьёзные повреждения. Судя по отчётным документам Межгосударственного авиационного комитета, командиром воздушного судна тогда был мужчина 1963 года рождения – эта цифра совпадает с возрастом погибшего под Тулой лётчика.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:50 +5
Другие статьи по темам
Событие
крушение самолетападение самолетаразбился самолёт
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На каких улицах Тулы отключат электроэнергию 25 сентября
На каких улицах Тулы отключат электроэнергию 25 сентября
В Туле 14 семей из Веневского района получили ключи от новых квартир
В Туле 14 семей из Веневского района получили ключи от новых квартир
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.