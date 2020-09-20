Тулячка захватила у Комсомольского парка земельный участок и огородила его забором

Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области через суд требует освободить его и вернуть парку.

В производстве Зареченского районного суда Тулы находится гражданское дело по иску Министерства имущественных и земельных отношений Тульской области к жительнице города об освобождении земельного участка.

Суть иска в том, что земельный участок в 25,8 кв.м., расположенный рядом с домом № 234 по ул. Октябрьская является частью Комсомольского парка Тулы с 21 января 2014 года. Однако он огорожен сеткой рабицей и доступ на него закрыт.

В связи с этим министерство просит обязать Семенову за свой счет освободить самовольно занятый земельный участок и снести ограждение.