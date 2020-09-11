В этом году туляки не отказались от пляжного отдыха

Несмотря на режим ограничений, который сохранялся в июне, количество выездов за пределы региона увеличилось на 10% год к году. Топ южных направлений возглавил Краснодарский край, также выросла туристическая активность жителей в городах Золотого кольца.

Пандемия не отменила сезон отпусков, а сдвинула его старт к концу июня. В этот период туляки начали массово отправляться на Юг.

На первом месте рейтинга Краснодарский край, далее следует Ростовская область, а лишь на третьем месте – Крым.

Интересно, что в целом число путешественников к морю в сравнении с прошлым летом не снизилось, при этом жители стали чаще ездить в другие регионы страны.

Так, в июне-августе наибольшее число абонентов из Тулы устремилось в Москву, Калугу и Липецк. Значительно выросла популярность городов Золотого кольца – Костромы, Ярославля, Владимира и Иванова, а также живописных уголков страны: Карелии, Калининграда и Алтая.

Любопытный факт отмечен и в части поездок по родной области. После снятия ограничений жители вовсе не вернулись в город из мест, где пережидали пандемию. Напротив, клиенты Tele2 продолжили проводить время на дачах. Любимые места отдыха сосредоточены не далее 60 км от областного центра, в основном, вблизи водоемов.