Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу: фоторепортаж

Более 50 спортсменов пробовали свои силы в относительно молодом виде спорта для России.

В Туле на многофункциональной спортивной площадке на Пролетарской набережной прошло соревнование Тульской области по стритлифтингу. Чемпионат провели в рамках празднования Дня Государственного флага России.

Более 50 спортсменов соревновались в силовом двоеборье: подтягивались на перекладине и отжимались на брусьях с дополнительным весом.

Попробовать свои силы в достаточно молодом для России виде спорта мог любой желающий. О том, как это было, смотрите в фоторепортаже Myslo.