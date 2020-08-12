Публичные слушания: с дольщиками «Современника» обсудили подключение ЖК к энергосети

12 августа в офисе «Тулэнерго» энергетики и застройщик заверили дольщиков, что они получат ключи от новых квартир в срок.

Сдача домов первой очереди смарт-квартала ЖК «Современник» в Туле на ул. Оборонной по плану должна быть в третьем квартале 2020 года.

Но пока в домах нет электричества. Застройщик – компания «Современник», которая входит в рязанскую ГК «Единство», – оплатил работы по подключению ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Но у энергетиков не оказалось согласованного проекта подключения. Об этом мы писали здесь

Первоначально прокладывать сети энергетики собирались через территорию Рогожинского парка. На защиту парка как особо охраняемой природной территории встали экоактивисты и минприроды региона.

Тогда энергетики разработали новый проект. Для получения государственной экологической экспертизы он должен пройти процедуру публичных слушаний – чтобы защитника Рогожинского парка, дольщики, застройщики, энергетики и активисты обменялись мнениями, пришли к согласию. И, в конце концов, дольщики получили ключи от своих квартир.

12 августа в небольшом пресс-зале «Тулэнерго» яблоку негде было упасть – пришли защитники Рогожинского парка, руководство и сотрудники фирмы-застройщика ЖК «Современник» (многие из них тоже купили квартиры в этом ЖК), дольщики, руководство ПАО «МРСК Центра и Приволжья», представители минприроды Тульской области и администрации Тулы.

Предложение организатора защитников Рогожинского парка Татьяны Баумесбергер – отменить слушания, так как они назначены необоснованно, а все вопросы по прокладке кабеля надо было решать на стадии проектирования – поддержки не получило.

Оно и понятно – 400 семей ждут ключи от новых квартир. И перенос или отмена публичных слушаний отдаляет этот счастливый миг на неопределенный срок.

– Публичные слушания назначены по вопросу строительства кабельной линии 10кВ от подстанции «Перекоп» для технологического присоединения ООО «Современник» на основании постановлений администрации Тулы №3871 от 15.07.2015 и №1/139 от 7.07.2020, – пояснил Андрей Орлов, замдиректора по капитальному строительству ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Тулэнерго». – Прокладка кабеля будет проводиться методом горизонтально направленного бурения. Данный способ позволит исключить повреждение почвенно-растительного покрова на территории Рогожинского парка при проведении работ и при дальнейшей эксплуатации. Такой технологией пользуются во всем мире в зонах плотной застройки.

Александр Денисов, главный инженер и разработчик проекта «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Тулэнерго», рассказал о технических характеристиках материалов, которые планируется использовать для подключения. Сечение кабелей, материал оплетки, проверка кабеля по уровню допустимого тока и прочие узкоспециальные данные не вызвали у слушателей вопросов.

– Проработано несколько вариантов кабельных трасс от подстанции до ЖК, в том числе по участкам, принадлежащим ООО «Квадра» и медсанчасти, по улицам Тимирязева и Михеева. Мы получили официальные отказы, в том числе и потому, что на этих участках большое количество уже проложенных коммуникаций и очень плотная застройка. Физически невозможно проложить под землей еще одну трубу. Поэтому мы остановились на предлагаемом варианте – проложить кабель через территорию Рогожинского парка, далее по улице Некрасова, Буденного и Демьянова к «Современнику», – пояснил Александр Денисов.

По словам главного инженера, сначала планировалось прокладывать кабель открытым способом. Но энергетиков поправили из министерства экологии – на территории парка запрещены работы, повреждающие почвенный слой. Поэтому на этом участке энергетики решили использовать метод горизонтально направленного бурения.

– Для этого мы обустроим два котлована за территорией парка – один вблизи подстанции, другой возле гаражного кооператива №11. И пересечем территорию парка без нарушения поверхностного слоя, – заверил Александр Денисов. – После окончания работ места котлованов приведем в нормативное состояние. В канале будут уложены две трубы с действующим кабелем и две резервные – для ремонта в случае аварии. К подстанции «Перекоп» идет высоковольтная линия. Она имеет охранную зону шириной 20 метров от крайней точки опоры. Предлагаемый вариант прокладки кабеля также пройдет по этой зоне, то есть расширения охранной зоны не потребуется. Глубина залегания кабеля – 4-6 метров.

Как именно будет проходить горизонтальное бурение, слушателям продемонстрировали на видео.

Григорий Рыжиков, замдиректора ООО «НТП «Экологический центр», рассказал о воздействии этого проекта на окружающую среду.

По его словам, оно будет минимально и не приведет к нарушению экологического равновесия. Даже шумовая нагрузка будет в пределах нормы.

– Так если всё хорошо, зачем мы здесь собрались? – удивились несколько участниц слушаний.

Энергетики еще раз пояснили, что госэкспертизы проекта еще нет. Есть рекомендация министерства экологии и природных ресурсов – пройти ее для проекта прокладки кабеля методом горизонтально направленного бурения через Рогожинский парк (текст ответа из минэкологии зачитали для всех присутствующих). А для ее получения нужно пройти определенные процедуры, в том числе и публичные слушания, – чтобы учесть мнения жителей.

Елена Смирнова, начальник отдела госэкспертизы министерства экологии Тульской области, напомнила собравшимся, что обсуждать собрались именно проект прокладки сетей, а не юридические и процедурные вопросы, которые определены законодательством России и Тульской области.

– А в какой трубе будет уложен кабель? – поинтересовалась чиновница.

По словам автора проекта, наружный диаметр трубы – 250 мм, внутренний диаметр футляров для кабеля – 100 мм.

Дольщиков, которых было большинство на слушаниях, интересовало – против чего или, наоборот, за что выступают защитника парка? По их мнению, у экоактивистов невнятная позиция, ведь парку никакого урона нанесено не будет, так почему же должны страдать люди, вложившие свои кровные в новые квартиры?! Неужели цель в том, чтобы люди не получили свои квартиры?

По словам Татьяны Баумесбергер, это абсурд. Но без таких активистов, кто пришел на слушания, Рогожинского парка просто не было бы. Татьяна Баумесбергер напомнила, как отстояли парк от застройки 22-этажными домами, как добивались присвоения парку статуса особо охраняемой территории.

– Просто всё должно быть сделано по закону, – считает активистка. Она предложила искать альтернативные варианты тому, какой предложило «Тулэнерго».

– Нет ни одного аргумента у противников прокладки кабеля. Вы разбираетесь в электричестве? Можете оценить такой сложный проект? Вы же даже не увидите, как проложат этот кабель! Зачем создавать бюрократические препоны? – возмутился Валерий Ханов, дольщик ЖК «Современник». Кстати, в конце встречи Валерий, как оказалось, энергетик с высшим образованием и опытом работы, вызвался войти в группу дольщиков и активистов, чтобы следить за ходом работ в парке.

– Правильно ли мы поняли, что в парке не будут вырубать деревья? Можно ли будет гулять с детьми в парке? – уточняли дольщики.

Проектировщики еще раз заверили, что ни одно дерево не пострадает, так как глубина бурения более 4 метров и бурить будут в охранной зоне ЛЭП, где растет только трава.

– А обслуживать этот кабель как будете? Лет через 50 не придется все выкапывать? – поинтересовалась член Общественной палаты Тульской области, экоактивист Екатерина Олейник.

Энергетики заверили, что никаких разрытий для ремонта не потребуется – это технически невозможно. На случай аварии в трубе уложены два резервных канала для кабеля. Протянуть в них кабель можно оперативно и легко. Причем такая технология используется и для высоковольтных линий. В качестве примера энергетики напомнили, как убрали под землю ЛЭП в районе Суворовского училища и провода на набережной, протянув их под руслом реки. Да и гарантию на свою работу обещали лет так на 50.

– Сколько времени вам потребуется на прокладку кабеля? Большинство из нас, дольщиков, купили квартиры в ипотеку, продали свои квартиры и снимают жилье, у многих дети. Когда мы получим свои квартиры?! – это был, пожалуй, самый главный вопрос слушаний.

– Мы часть работ выполнили – проложили до парка кабель, осталось сделать два прокола и протянуть 300 метров трубы. Мы закупили всё необходимое для работ, техника готова. Мы просим администрацию после публичных слушаний провести экологическую экспертизу и дать разрешение на проведение работ, – сказал Андрей Орлов. – Закончим работы за полтора месяца.

По словам коммерческого директора ООО «Современник» Александра Хныченко, все участники слушаний – жители Тулы и все заинтересованы в том, чтобы парк оставался парком, место отдыха и активного досуга:

Александр Хныченко – И мы, застройщики, и энергетики, и наши дольщики, и экоактивисты – все мы хотим одного: жить в красивом, уютном, современном городе. Но без развития инфраструктуры мы никогда не получим такой город. Если у жителей есть сомнения в безопасности проводимых энергетиками работ, предлагаю создать активную группу, чтобы контролировать их ход и не допустить никаких нарушений.

Александр Хныченко считает, что экоактивисты обеспокоены не судьбой парка, а собственным пиаром, поэтому уводили дискуссию в дебри юриспруденции.

– Если посмотреть чуть дальше, можно предложить администрации города совместно с МРСК убрать в эти проколы и те высоковольтные линии электропередачи, в охранной зоне которых предполагается горизонтальное бурение. И тогда будет чистое небо над парком, а над закопанными проводами можно было бы посадить рощу. На мой взгляд, прекрасное решение.

Что касается сроков сдачи жилья, то, по словам Александра Хныченко, ЖК «Современник» полностью готов к подключению – всё зависит от юридического оформления документов по проекту и физического выполнения бурения специалистами «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Тулэнерго».

В конце встречи Николай Вишнев, замглавы администрации Тулы – начальник управления по городскому хозяйству, предложил энергетикам взять шефство над Рогожинским парком, благоустраивать его, проводить там субботники. Предложение было записано в протокол и поддержано жителями.