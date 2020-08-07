новости
новости
Регистрация
Начальник тульского УМВД Сергей Галкин поручил навести порядок в Плеханово
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Начальник тульского УМВД Сергей Галкин поручил навести порядок в Плеханово

Профилактические мероприятия улучшат криминогенную обстановку в Большой Туле.

Глава УМВД России по Тульской области Сергей Галкин провел служебное совещание с руководителями подразделений по вопросам профилактики правонарушений.

На нем шла речь о необходимости активизации профилактических мероприятий по «оздоровлению» оперативной обстановки на территории Ленинского района, в частности в поселке Плеханово.

Было отмечено, что регулярная работа в данном направлении позволит существенно улучшить криминогенную ситуацию в близлежащих населенных пунктах и в областном центре.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
вчера, в 21:30 0
Другие статьи по темам
Событие
полицияпрофилактические мероприятияУМВД России по Тульской области
Люди
Сергей Галкин
Место
ТулаПлеханово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Врио главного судебного пристава Тульской области рассмотрит обращения зареченцев
Врио главного судебного пристава Тульской области рассмотрит обращения зареченцев
В Туле житель табора украл из гипермаркета женские туфли
В Туле житель табора украл из гипермаркета женские туфли
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.