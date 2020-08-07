Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.
Начальник тульского УМВД Сергей Галкин поручил навести порядок в Плеханово
Профилактические мероприятия улучшат криминогенную обстановку в Большой Туле.
Глава УМВД России по Тульской области Сергей Галкин провел служебное совещание с руководителями подразделений по вопросам профилактики правонарушений.
На нем шла речь о необходимости активизации профилактических мероприятий по «оздоровлению» оперативной обстановки на территории Ленинского района, в частности в поселке Плеханово.
Было отмечено, что регулярная работа в данном направлении позволит существенно улучшить криминогенную ситуацию в близлежащих населенных пунктах и в областном центре.
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