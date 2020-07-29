Сергей Егоров поздравил футболистов «Арсенала» с завершением сезона

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

По поручению губернатора Алексея Дюмина его заместитель Сергей Егоров встретился с футболистами «Арсенала» и поздравил их с завершением сезона.

Он отметил, что в этом году был вынужденный перерыв между играми, который продлился больше двух месяцев. Несмотря на это, команда достойно закончила сезон.

– Мы, болельщики, знаем, что вы способны на большее. Мы видели это в позапрошлом сезоне. И ждем, что в новом вы выступите минимум на том же уровне. Рассчитываем на вас и продолжаем болеть за Тулу, – сказал Сергей Егоров.

Заместитель главы региона отметил высокую результативность нападающего Евгения Луценко, ставшего одним из лучших в чемпионате по количеству забитых мячей. Вместе с президентом клуба Гурамом Аджоевым Сергей Егоров вручил планшетку лучшему бомбардиру «Арсенала».