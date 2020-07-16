В каких городах и селах Тульской области есть COVID-19: карта на 16 июля
Публикуем актуальную информацию.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов.
Статистика за всё время такова:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:34, 11 2282 1
сегодня, в 10:32, 6 1206 1
вчера, в 11:09, 1 4334 0
вчера, в 10:48, 20 4895 0
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