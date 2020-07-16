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Прощайте, милые сердцу дикие Кондуки! Здравствуйте, Романцевские горы…
Фото Ильи Гарбузова.

Прощайте, милые сердцу дикие Кондуки! Здравствуйте, Романцевские горы…

Фотограф Илья Гарбузов рассуждает в своем блоге о будущем самого необычного и красивого места отдыха в Тульской области.

Это отклик на новости о конкурсе по развитию экотуризма, на который наш регион выдвинул проект по развитию территории «Романцевские горы», известные в народе как Кондуки. О вероятной судьбе «тульского Гранд-Каньона» фотограф Илья Гарбузов рассуждает на страницах своего блога:  

Прощайте, Кондуки! Здравствуйте, Романцевские горы…

Кто так ни разу и не удосужился съездить в озерный край — деревню Кондуки, срочно, уже на этих выходных, сделайте это! Ибо территория дикой природы, с трудом восстанавливающаяся после образования здесь постпромышленного — марсианского — пейзажа очень-очень скоро дикой быть перестанет. А совершенно напротив — станет культурной, верней — окультуренной. С благоустроенной подъездной дорогой, оборудованными автостоянками, площадками для пикников, молодежным центром и всеми остальными благами цивилизации. Удовольствия ходить с лопаткой в кусты здесь больше не представится…

Проект будущего природного «отдыхария» готов, уже идет конкурс, по итогам которого проект начнут воплощать в жизнь. И всё! Тогда уж вы не сможете почувствовать себя дикарями на фоне нетипичного для наших мест пейзажа. Каждый шаг будет регламентирован и, подозреваю — оплачен. Так что любителей неприкаянных Кондуков ждет горчайшая в жизни утрата… А любителей цивильного отдыха, наоборот, — еще одна зона, где гористой местностью и зеркалами озер они смогут любоваться непосредственно с асфальтированной дорожки.

Идея создания рекреационной зоны на территории Романцевских гор принадлежит правительству Тульской области и администрации муниципального образования Узловая. Для нашего региона местность эта уникальна и, безусловно, требует охраны от загрязнения, разрушений. Всё было бы здесь, как и везде, если бы не угледобыча открытым способом. Отработка запасов бурого угля на Ушаковском разрезе продолжалась до 1996 года. В Подмосковном угольном бассейне до 1964 года рекультивация нарушенных при открытых горных работах площадей не производилась. Шахты и оставили здесь после себя терриконы, которые разбросаны на довольно большой территории.

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Отработанные участки Ушаковского месторождения, частично претерпевшие этап горно-технической рекультивации, оказались чрезвычайно привлекательны с точки зрения рекреационного использования. Необычный для Центральной России гористый пейзаж, сочетающий «пустынный» рельеф местности, изрезанные трещинами склоны, озера невероятных оттенков притягивают не только отдыхающих из Тульской области, но и из других регионов. Обширная территория с разнообразным рельефом, несколько неестественной и от того пугающей красотой отлично подходит для рекреационного и спортивного отдыха. В 2018 году Романцевским горам официально присвоен статус особо охраняемой территории местного значения.

В целях развития природно-антропогенного рекреационного комплекса «Романцевские горы» («Кондуки») разработан мастер-план с концепцией развития, включая наглядное представление о предстоящем функциональном зонировании. Запланировано обустройство сафари-парка, кемпинга, смотровой площадки, оборудованного пляжа, конюшен, зон туристической экотропы, фуд-корта, рыбалки и барбекю, а также фестивальной зоны и молодежного лагеря. Прощайте, милые сердцу пустынные дикие Кондуки!

Много классных фото – у Ильи в блоге по ссылке.

 

Туляки (и не только), а что вы думаете о развитии Кондуков? Мило ли вашему сердцу это место? Таким, какое оно есть, диким и симпатичным? Или считаете, что в Кондуках действительно нужна цивилизация? Высказывайтесь в комментариях! 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:10 +6
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