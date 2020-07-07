В Туле стартовал матч «Арсенал» – «Крылья Советов»

Фото: vk.com/pfcarsenaltula

На Центральном стадионе «Арсенал» начался очередной домашний матч тульской команды – 7 июля мы принимаем самарские «Крылья Советов».

Судит встречу нижегородец Михаил Вилков. В этом сезоне он уже работал с тульским клубом на матче «Арсенал» – «Уфа» (1:0). Ассистируют Вилкову Алексей Лунев из Новосибирска и Наиль Сейфетдинов из Казани. Резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск).

Судья VAR – Алексей Матюнин, судья AVAR – Илья Елеференко (оба из столицы). Инспектор матча – калининградец Александр Гвардис, делегат РПЛ – москвич Александр Разинский.

Туляки вышли на поле следующим составом: Шамов, Довбня, Беляев, Ткачёв, Лесовой, Горбатенко, Ломовицкий, Луценко (к), Костадинов, Денисов, Хлусевич.

Напомним, последние три года встречи «Арсенала» с самарским клубом заканчивались победой туляков. Самый крупный успех был в сентябре 2018 года – красно-жёлтые разгромили «Крылья» со счётом 4:0. Надеемся, в этот раз нашей команде удастся закрепить успех. Вперёд, за Тулу!!!