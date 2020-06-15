В Тульской области виновник аварии бросил умирать пострадавшую девушку

Фото: УГИБДД по Тульской области

В ходе судебного следствия установлено, что 13 октября 2019 года мужчина, управляя кроссовым мотоциклом с неисправными тормозами не уступил дорогу и столкнулся с мопедом под управлением несовершеннолетней девушки. Авария произошла при выезде с прилегающей грунтовой дороги на автодорогу «Щекино-Липки-Киреевск».

В результате ДТП пассажирка мопеда – также несовершеннолетняя девушка, упала с него, получив повреждения, от которых скончалась в больнице спустя три недели. Myslo писал об этой аварии здесь. Сам виновник происшествия покинул место ДТП, оттащив пострадавшую на обочину.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дополнительно осужденному назначено наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами всех категорий на три года. Приговор в законную силу пока не вступил.