Жители Ленинского с детьми вышли на пикет против мусорного полигона под Тулой

Призыв туляков направлен к президенту России Владимиру Путину. Люди просят защитить их посёлок от воздействия мусорного полигона.

На днях жители посёлка Ленинский вышли на пикет, чтобы власти обратили внимание на экологическую проблему. На этот шаг их вынудило соседство с мусорным полигоном.

«Согласно новой Конституции России, дети — приоритет страны. Гарант Конституции — президент Владимир Путин, правительство защищает природу. Мы обращаемся к президенту Путину и главе правительства Мишустину: защитите детей из посёлка Ленинский города Тулы», – призвали юные туляки.

Видео, снятое о время пикета, в редакцию Myslo прислали местные жители:

Напомним, это не первая публикация Myslo о полигоне отходов между поселками Ленинский и Барсуки (Большая Тула). Свалка находится на месте выработанного карьера в 100-150 метрах от кладбища.

В августе 2019 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области проводили плановую проверку объекта. По ее итогам в официальном сообщении ведомства говорилось, что подмосковное ООО «Энергокор-Агро», эксплуатирующее полигон твердых коммунальных отходов под Тулой, не разработало и не согласовало проект санитарно-защитной зоны. По данному факту в отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ и выдано предписание.

Между тем, полигон был официально включен в территориальную схему обращения с отходами.

Кстати, данное нарушение было не первым для ООО «Энергокор-Агро». Подробнее об этом читайте в материале Myslo.

В октябре 2019 года сообщалось, что уже в 2020 году полигон будет постепенно прекращать работу и станет объектом для приема неопасных отходов до достижения предельных лимитов вместимости, либо вовсе резервным.