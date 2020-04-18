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Сотрудники МФЦ готовы принять туляков по предварительной записи

Сотрудники МФЦ готовы принять туляков по предварительной записи

Большинство госуслуг можно оформить через интернет.

Предоставление госуслуг в МФЦ Тульской области осуществляется в соответствии с установленным перечнем и исключительно по предварительной записи.

Такой порядок оказания услуг вводится для всех отделений МФЦ Тульской области с 20 апреля. Приём и выдача документов в удаленных рабочих местах МФЦ, а также мобильные выезды к отдельным категориям граждан приостановлены. 

Записаться на прием в МФЦ можно на официальном сайте. Приходить за документами рекомендуется только после получения уведомления об их готовности и при наличии записи. 

Сотрудники многофункциональных центров проконсультируют граждан в онлайн-чате либо через обратный звонок, заказать который можно здесь.

В связи с проведением в отделениях МФЦ санобработки, прием и выдача документов с 11.00 до 11.30 и с 14.30 до 15.00 производиться не будет. Большую часть государственных и муниципальных услуг можно получить в электронном виде на портале Госуслуги и региональном портале Госуслуги71.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 16:35 +2
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