Сотрудники МФЦ готовы принять туляков по предварительной записи

Предоставление госуслуг в МФЦ Тульской области осуществляется в соответствии с установленным перечнем и исключительно по предварительной записи.

Такой порядок оказания услуг вводится для всех отделений МФЦ Тульской области с 20 апреля. Приём и выдача документов в удаленных рабочих местах МФЦ, а также мобильные выезды к отдельным категориям граждан приостановлены.

Записаться на прием в МФЦ можно на официальном сайте. Приходить за документами рекомендуется только после получения уведомления об их готовности и при наличии записи.

Сотрудники многофункциональных центров проконсультируют граждан в онлайн-чате либо через обратный звонок, заказать который можно здесь.

В связи с проведением в отделениях МФЦ санобработки, прием и выдача документов с 11.00 до 11.30 и с 14.30 до 15.00 производиться не будет. Большую часть государственных и муниципальных услуг можно получить в электронном виде на портале Госуслуги и региональном портале Госуслуги71.