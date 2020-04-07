Юрист Myslo бесплатно проконсультирует туляков по вопросам режима самоизоляции и карантина
Ответы на часто задаваемые вопросы мы опубликуем на нашем сайте.
Юрист Myslo Евгений Черников окажет бесплатные консультации по телефону для туляков по вопросам режима самоизоляции и карантина.
Читатели смогут узнать, какие штрафы предусмотрены за нарушение карантина, какие ограничения действуют в Тульской области в связи с распространением covid-19, какие организации могут работать в это время и др.
Юрист Евгений Черников.
Свой вопрос юристу можно задать в будни с 9.00 до 18.00 по телефону
8 (953)182−87−21. Также вопросы можно присылать на нашу почту news@myslo.ru или в группу «ВКонтакте».
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