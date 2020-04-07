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Юрист Myslo бесплатно проконсультирует туляков по вопросам режима самоизоляции и карантина

Юрист Myslo бесплатно проконсультирует туляков по вопросам режима самоизоляции и карантина

Ответы на часто задаваемые вопросы мы опубликуем на нашем сайте.

Юрист Myslo Евгений Черников окажет бесплатные консультации по телефону для туляков по вопросам режима самоизоляции и карантина.

Читатели смогут узнать, какие штрафы предусмотрены за нарушение карантина, какие ограничения действуют в Тульской области в связи с распространением covid-19, какие организации могут работать в это время и др.


Юрист Евгений Черников.

Свой вопрос юристу можно задать в будни с 9.00 до 18.00 по телефону 
8 (953)182−87−21. Также вопросы можно присылать на нашу почту news@myslo.ru или в группу «ВКонтакте».

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7 апреля, в 20:25 +2
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