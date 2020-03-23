Фото из архива Myslo.
23 марта в Тульской области примут документ, регулирующий работу храмов в условиях коронавируса
Об этом рассказали на брифинге региональной оперативной группы.
23 марта в здании правительства Тульской области прошел брифинг по текущей ситуации с covid-19.
Журналист Myslo задала вопрос о проведении служб в храмах региона. Запрет на проведение массовых мероприятий более 30 человек есть, однако он не касается церквей. В храмах проводят богослужения без соблюдения норм безопасности: стекла икон не обрабатывают, причащают общей ложкой.
Представитель оперативной группы — руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев в ответ на вопрос сообщил, что сегодня, 23 марта, до конца дня будет принят документ, регулирующий деятельность храмов в связи с текущей напряженной обстановкой.
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