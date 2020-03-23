новости
новости
Регистрация
23 марта в Тульской области примут документ, регулирующий работу храмов в условиях коронавируса
Фото из архива Myslo.

23 марта в Тульской области примут документ, регулирующий работу храмов в условиях коронавируса

Об этом рассказали на брифинге региональной оперативной группы.

23 марта в здании правительства Тульской области прошел брифинг по текущей ситуации с covid-19.

Журналист Myslo задала вопрос о проведении служб в храмах региона. Запрет на проведение массовых мероприятий более 30 человек есть, однако он не касается церквей. В храмах проводят богослужения без соблюдения норм безопасности: стекла икон не обрабатывают, причащают общей ложкой.

Представитель оперативной группы — руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев в ответ на вопрос сообщил, что сегодня, 23 марта, до конца дня будет принят документ, регулирующий деятельность храмов в связи с текущей напряженной обстановкой.

 

Сюжет: Коронавирус
Изоляция в период эпидемии: кто в Тульской области поможет одиноким старикам
Жизнь Тулы и области
Изоляция в период эпидемии: кто в Тульской области поможет одиноким старикам
сегодня, в 14:48, 3 185 0
Тульских полицейских, вручающих уведомления о карантине, обеспечивают масками и перчатками
Жизнь Тулы и области
Тульских полицейских, вручающих уведомления о карантине, обеспечивают масками и перчатками
сегодня, в 14:04, 11 644 1
Туляков просят сообщать о тех, кто не соблюдает карантин
Жизнь Тулы и области
Туляков просят сообщать о тех, кто не соблюдает карантин
сегодня, в 13:30, 22 2157 4
Проверка температуры: в правительстве прокомментировали очередь на проходных Туламашзавода
Жизнь Тулы и области
Проверка температуры: в правительстве прокомментировали очередь на проходных Туламашзавода
сегодня, в 13:00, 58 3718 3
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:01 0
Другие статьи по темам
Событие
храмыбогослужениякоронавирус
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» открывает тулякам доступ к цифровому сервису образования «Лицей»
«Ростелеком» открывает тулякам доступ к цифровому сервису образования «Лицей»
АО «ТНС энерго Тула» предлагает использовать дистанционные сервисы для передачи показаний и оплаты электроэнергии
АО «ТНС энерго Тула» предлагает использовать дистанционные сервисы для передачи показаний и оплаты электроэнергии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.