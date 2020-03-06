Про геев, цветы и бороды: забавные мифы о коронавирусе

Чем больше говорят о коронавирусе, тем больше мифов плодится вокруг этой темы.

Порой предлагаемые способы защиты от этой заразы настолько абсурдны, что дальше некуда. Но у страха глаза велики, и многие слепо верят во всё, что пишут в интернете или рассылают в мессенджерах и соцсетях.

Myslo собрал топ самых популярных вариантов распространения коронавируса и способов защиты от него.

№1. Цветы опасны. До 10 марта

В WhatsАpp гуляет голосовое сообщение, на котором неизвестный мужчина с печальным вздохом повествует страшную тайну, известную «лишь немногим»: «Ребят, пришла новая информация из министерства здравоохранения о новом способе передачи коронавируса. Передается он через цветы. Не вздумайте подходить к цветам, покупать их, нюхать их по крайней мере до 10 марта».

Отличная причина оставить мнительную даму без букетика на 8 Марта: «Дорогая, я забочусь о твоем здоровье, вот послушай, что люди говорят!»

№2. Нет бороды — нет коронавируса?

Носишь медицинскую маску? Избавляйся от растительности на лице, чтобы маска плотнее прилегала. Такой миф в сети ходит давно. Его развенчала в интервью радио Sputnik врач-трихолог Ольга Кохас:

«Коронавирус настолько мелкий, что проникает сквозь кожу. Я бы скорее утверждала, что борода и усы — это защита. Но сработает она только в том случае, если следовать правилам гигиены».

№3. Мантра защитит

А еще в WhatsАpp распространяют «мантру от коронавируса»: мол, если произносить ее пять раз в день, вирус обойдет стороной. Слова нужно говорить такие: «Китайская *** [фигня], обойди меня».

Если верите и чувствуете, что поможет, конечно, никто вам этого не запретит. Но советами медиков всё же не пренебрегайте: чаще мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками.

№4. Только геи подхватывают коронавирус

«Результаты исследований свидетельствуют о том, что COVID-19 не лечится только у геев. Ученые предполагают, что это всего лишь естественный отбор. Так что если вы натурал, вам ничего не грозит. А граждане геи, берегитесь!» — такое сообщение гуляет в Telegram.

Тут даже врачом быть не надо, чтобы понять, что вирус, вызывающий пневмонию, не делает различий по сексуальным предпочтениям.

№5. Посылка из Китая – что конверт с сибирской язвой

Уверенность в истинности этого утверждения — благодатная почва подзаработать тем, кто знает, что это неправда. Многие быстро смекнули, что массовая истерия весьма прибыльна, и бросились на «Авито» строчить объявления о готовности за символическую плату распаковать вашу посылку.

Костюмы от коронавируса, защитные амулеты и много чего еще можно посмотреть в подборке, которую Myslo недавно публиковал.

№6. Алкоголь для наружного и внутреннего применения

«Регулярная небольшая доза алкоголя поможет не подхватить этот вирус. Это доказано в ходе экспериментов американскими учеными» — достаточно спорное утверждение. Как бы с такой профилактикой в запой не уйти с целью дезинфекции всего организма.

Еще один жутковатый миф на эту тему — спиртовые или хлорные компрессы на глаза, нос и горло. Тут уже даже не смешно, поскольку такой метод лечения и профилактики может серьезно навредить здоровью. Спирт и хлор можно использовать только для дезинфекции различных поверхностей.

Будьте здоровы и не паникуйте!