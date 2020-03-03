Читать Шолохова и Маяковского современным детям запрещено: 18+

Часть книг по закону продается в целлофановой упаковке, то есть в недоступном даже для пролистывания виде, с предупреждающими пометками.

Сегодня в мире отмечается День писателя. В честь праздника мы прогулялись по книжным магазинам Тулы и с удивлением обнаружили, что далеко не все книги доступны современным детям. Некоторые писатели зря старались — даже те, на произведениях которых воспитывались родители нынешних школяров. Нынешнему подрастающему поколению читать это запрещено.

Часть книг по закону должна продаваться в целлофановой упаковке, то есть в недоступном даже для пролистывания виде, и с предупреждающей пометкой «Содержит нецензурную брань». Автоматически это означает, что данные книги могут читать только те, кто слово «попа» не через букву «п» никогда в жизни не слышал и даже не предполагает, что такое может быть. Причем на обложке должно значиться крупными буквами именно это отпугивающее определение (как угроза возникновения рака для курильщиков): «нецензурная брань», ибо более мягкая «ненормативная лексика» законом, оказывается, трактуется шире и включает в себя еще и просто неприличные слова. Таковы требования, которые вступили в силу, Бог ты мой, еще в 2016 году.

Но то ли у нас законы пишут умные люди, а исполняют их дураки, то ли наоборот, а может, все кругом такие предусмотрительные, что хотят везде подстелить соломки, но понять существующую практику иногда просто невозможно.

В целлофане — сборники Есенина, Маяковского, Бродского и кое-что из Пушкина – «наше всё» тоже грешил теми словами в своем девятнадцатом веке, о которых в двадцать первом и подумать нельзя. По крайней мере, каждый второй советский школьник эти стихи знал наизусть, что нисколько не мешало любить и уважать и Пушкина, и русский язык. И, кстати, словарный запас советского школьника, читавшего Есенина с Пушкиным и кое-что из вышеперечисленного, был не в пример богаче нынешних детей, воспитанных на аниме.

Ну ладно, согласимся, что певцы пролетарской России 20-х годов, да еще и формальные конкуренты, то бишь Есенин с Маяковским, не всегда выбирали выражения. И даже по части употребления неприличных слов неизвестно кто из них был первым.

Чингиз Айтматов — может быть. В конце концов, те, кто вешали запрещающий ярлык на сборник с его маленькими повестями «Белый пароход», «Джамиля», «Тополек мой в красной косынке», «Первый учитель», «Пегий пес, бегущий краем моря», могли всё это не читать, но краем уха слышать не очень цензурную байку про писателя Солоухина, который, прочитав «Белый пароход», побежал жаловаться в ЦК КПСС.

– Ведь мне бы вы не дали издать такую книжку, — горячился он.

– Ну да, — соглашались с ним. — Точно не дали бы.

– А почему же Айтматову-то можно?

– Ну как почему? Умер киргизский мальчик, и фиг с ним.

Понятно, что в классическом писательском анекдоте фигурирует, для сочности ответа, не «фиг».

И все-таки представить, что в произведениях с такими красивыми названиями, как «Тополек мой в красной косынке», «Первый учитель», «Пегий пес», многократно издаваемых когда-то «Детской литературой» (!!!), есть нечто гадкое, невозможно. Наверное, все они попали под раздачу, оказавшись в одном сборнике с «Плахой». Но ведь «Плаха» была издана в 80-е годы. Кто не знает — еще существовала советская цензура, которая сама по себе закон суров, но это закон, и очень жестко определяла, какие слова можно печатать, а какие нет.

С маркировкой «Содержит нецензурную брань» выходят и главные книги Михаила Александровича Шолохова — и «Тихий Дон», и та самая «Поднятая целина», которую усердно изучали на уроках в пуританских советских школах.

Да что там Шолохов! Матерились, оказывается, и герои романтической истории о Ромео и Джульетте конца ХХ века в повести «Вам и не снилось» Галины Щербаковой. Она тоже в целлофане, с соответствующей пометкой, и рекомендуется, по-видимому, только впадающим в маразм родителям, уверенным, что раньше сахар был слаще, а литература невинней. Правда, может, мы и зря грешим на Ромку с Юлей. В сборнике ведь еще две повести, в которых герои вполне себе могут отчаянно материться, пока родители не слышат, — «Мальчик и девочка» и «Дверь в чужую жизнь».

В целлофане — «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера, «Дети Арбата» Рыбакова, рассказы Шукшина. Понятно, что и кое-кто из нынешних, которые других слов, кроме мата, особо и не знают.

Но есть же какая-то альтернатива? — спросите вы.

Конечно есть, как не быть. Запечатанные, но без пометок крупными буквами, рядом лежат прекрасные увлекательные издания «В постели с твоим мужем», «А тому ли я дала?», «1000 и 1 день без секса». Никаких пометок о содержании внутри нецензурной брани на обложках нет. По-видимому, эти книги написаны языком цветов.

Опять же есть и специальные книжки, рассчитанные исключительно на подростков. Например, попала как-то в руки красивая книжка с картинками «Давай поговорим про отношения!» с пометками «Детям про это», журнал PODЫ (не РОДЫ и не ПОДЫ — в общем, не пойми что) рекомендует. Выпущена она уже после закона о мате, в 2017 году. Тоже, кстати, загадка природы: с одной стороны – 18+, с другой — детям про ЭТО.

Давайте же насладимся, что рекомендует читать про ЭТО журнал PODЫ. Те, кто сомневается, что такая книга существует, могут найти положительные рекомендации о ней в интернете: «Сейчас различной литературы о сексуальных отношениях очень много, а вот действительно хорошей и грамотной — не очень. Эта книга для подростков — как раз то, что нужно. На ней маркировка 18+, но читать нужно гораздо раньше, в 18 лет уже страшно поздно».

О чем же страшно поздно читать в 18 лет?

Возьмем пятую главку, уже на 18-й странице, с очень емким подзаголовком: «Кто ты? Гетеросексуал, лесбиянка, гей, бисексуал, транссексуал». Действительно, к восемнадцати годкам уже пора знать, кто ты, — лесбиянка, гей или просто неопределившийся лох, который сам не знает, чего хочет. В этой книжке он назван бисексуалом.

Из книги же выясним, например, что древние греки якобы считали любовь между двумя мужчинами самой возвышенной. Это очень важно при формировании личности подростка, очень! А бисексуалы, оказывается, испытывают сексуальное желание к людям как своего, так и противоположного пола. Они могут влюбляться и в мужчин, и в женщин, чувствовать к ним влечение и заниматься с ними сексом. «Bi» означает оба. Дальше цитируем или, пожалуй, хватит?

Вы точно уверены, что эту книжку, равно как «А тому ли я дала?» и пр., непременно стоит прочитать до восемнадцати, а Есенин, Айтматов и Шолохов подождут? Да, хорошие, по сути, запреты — дети действительно теперь разговаривают матом, не зная других слов. Черпая, правда, их преимущественно у взрослых, а не у Маяковского с Галиной Щербаковой. Но по факту это больше напоминает историю того самого несчастного киргизского мальчика из «Белого парохода», который мечтал о далеком красивом море, но его мечту убили идиоты-взрослые.