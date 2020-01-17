В Туле увеличились число муниципального транспорта

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле число муниципального транспорта, выходящего на маршруты, с нового года увеличилось. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, с 1 января 2020 года маршрут движения автобусов № 39 продлен до микрорайона «Северная Мыза» с увеличением числа подвижного состава на линии. У жителей нового микрорайона теперь есть возможность попасть и на Зеленстрой, и на Московский вокзал без пересадок.

Количество автобусов на маршруте № 72, следующем от Московского вокзала также до Мызы, увеличили с 28 до 75 рейсов.

По просьбе жителей с 1 января дополнен транспортными единицами и один из самых востребованных городских муниципальных автобусных маршрутов — № 18. Он магистральный, пользуется спросом у туляков. Если в 2019 году на маршрут выходили 18 автобусов, то с нового года — 27 единиц.

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев:

Дмитрий Ярцев – Особое внимание мы уделяем выпуску подвижного состава в вечернее время. Если на 1 января 2019 года на линии выходили 27-29 автобусов, то сегодня — это 65 единиц, то есть увеличение более чем в два раза. Соответственно, это сказалось на времени ожидания транспорта, число жалоб со стороны жителей уменьшилось. Кроме того, на линии выходят 63 трамвая и 53 троллейбуса. Их подвижной состав по сравнению с 2019 годом остался прежним, но число рейсов также было увеличено.

Если в 2019 году выпуск на муниципальные автобусные маршруты общественного транспорта составлял 127 единиц, то с 1 января 2020 года — 165 единиц.

Дмитрий Ярцев отметил, что увеличить выход транспорта удалось за счет прибывших из Москвы 30 автобусов в 2019 году. Также услуги по перевозкам пассажиров дополнительно стали оказывать два новых перевозчика. Они работают по муниципальным маршрутам с предоставлением всех льгот. Автобусы новые, 2019 года выпуска, средней вместимости, низкопольные, с доступной средой, с громкоговорителями и информационными табло.

Первый автобус выходит из депо в 5.30, последний возвращается в гараж в час ночи.

Директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин рассказал, что на сегодня по комфорту весь муниципальный городской транспорт соответствует требованиям законодательства. Он низкопольный, с доступной средой, большинство машин оснащены светодиодными табло, остановки сопровождаются голосовым объявлением. А в 2019 году общественный транспорт Тулы был оборудован точкой доступа Wi-Fi. Кроме того, в муниципальном транспорте появилась возможность расплачиваться банковской картой.