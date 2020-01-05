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В Донском двое мужчин устроили драку в кафе

В Донском двое мужчин устроили драку в кафе

Хулиганов задержали тульские росгвардейцы.

На пульт дежурного вневедомственной охраны по городу Донскому поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из кафе. Для проверки на место прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

В кафе сотрудники обнаружили двоих посетителей, которые поссорились и устроили в заведении драку. Росгвардейцы призвали мужчин к порядку, но те продолжали вести себя вызывающие, нецензурно выражались, оскорбляли посетителей и персонал кафе.

За противоправные действия они были задержаны росгвардейцами и переданы прибывшей следственно-оперативной группе. Ими оказались 41 и 36-летний местные жители.

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