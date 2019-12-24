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«АГРОЭКО»: Новые инвестиции в Тульскую область

«АГРОЭКО»: Новые инвестиции в Тульскую область

Инвестиционный потенциал Тульской области растет каждый год, приходят новые надежные инвесторы, готовые развивать районы региона. Одна из них – КГ«АГРОЭКО».

В Тульской области проекты «АГРОЭКО» пока только набирают обороты, а вот в Воронежской области инвестора знают хорошо. Там «АГРОЭКО» работает уже 10-лет.

 2019 год для компании оказался весьма плодотворным. В максимально короткие сроки практически полностью реализован масштабный животноводческий проект по производству свинины полного цикла. Это – шесть свиноводческих ферм, станция искусственного осеменения, автотранспортное предприятие и комбикормовый завод. Объекты располагаются на территории Куркинского, Ефремовского и Воловского районов. Производственная мощность каждого свинокомплекса рассчитана на 42,5 тыс. товарного поголовья, благодаря чему фермы Тульской мясной компании смогут полностью закрыть потребность региона в свинине. Некоторые из них, например «Натальинская» в Курскинском районе, запущены и уже активно работают.

Потребности тульских свинокомплексов сейчас обеспечивают воронежские комбикормовые заводы (ККЗ), но после ввода в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года завода в Куркино его производственной мощности хватит кормить все шесть тульских ферм. Запуск завода ожидается весной  2020 года.

Завод рассчитан на производство 20 тонн комбикорма в час с элеватором на 90 тыс. тонн зерна единовременного хранения с возможностью расширения складских площадей до 180 тыс. тонн. Объем производства полнорационных кормов составит 144,9 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в строительство ККЗ – 2,5 млрд рублей. 

Параллельно с созданием производственных площадок в Куркино ведется строительство служебного жилья – многоквартирного 80-квартиного дома. К жилью для сотрудников компания отнеслась с особым вниманием. При возведении дома использованы энергосберегающие технологии и современные экологичные материалы.

Алексей Макаров

– Наши сотрудники находятся на полном обеспечении: им предоставляется спец­одежда, питание, трансфер до работы, – рассказал  исполнительный директор ООО «Тульская мясная компания» Алексей Макаров. – Для высококвалифицированных специалистов в Куркино достраивается служебное жилье. Это не общежитие, а служебные квартиры, потому что мы заботимся о том, чтобы люди чувствовали себя комфортно и на работе, и дома. Квартиры будут полностью отделаны, мебелированы, а на прилегающей территории посадим деревья, рядом в шаговой доступности есть парк и школа. 

Кстати, для сотрудников предусмотрено много других различных бонусов: бесплатное обучение, компенсация найма жилья, если несколько членов семьи работают на ферме – дополнительные доплаты,  бесплатный трансфер до работы и обратно, питание, рабочая спец­одежда, а также возможность приобрести мясо по себестоимости.

На данный момент в ГК «АГРОЭКО» работают более 3 500 сотрудников, 3 200 из которых трудятся на селе. Стабильная, выплачиваемая в срок, конкурентоспособная заработная плата и возможность карьерного роста привлекают в компанию людей самых разных специальностей. 

Общий объем инвестиций в экономику Тульской области до конца 2020 года – 11,9 млрд рублей, что позволит создать не менее 580 рабочих мест на селе с круглогодичной занятостью.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:47
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