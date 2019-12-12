Тульская облдума приняла бюджет региона на 2020 год

Фото предоставлены пресс-службой Тульской областной Думы.

12 декабря, в День Конституции, состоялось 5-е заседание Тульской областной Думы VII созыва. Провел его председатель заксобрания Сергей Харитонов. На заседании присутствовали член Совета Федерации Игорь Панченко, депутаты Госдумы Виктор Дзюба и Николай Петрунин, главный федеральный инспектор по Тульской области Анатолий Симонов, прокурор Тульской области Роман Прасков и начальник Управления Росгвардии по Тульской области Олег Петрик.

Одним из основных вопросов повестки дня был законопроект о бюджете области на 2020 и плановый период 2021-2022 годов.

Бюджет обсуждали на заседаниях комитетов облдумы, он прошел процедуру публичных слушаний, где присутствовали не только депутаты, но и представители муниципалитетов, общественных объединений и предприятий региона, и первое чтение.

- Сегодня мы приняли бюджет в окончательном чтении с учетом поправок, которые внес губернатор Тульской области. Эти поправки касались федеральных средств - доходная часть бюджета увеличилась на 3,6 млрд. руб., - пояснила председатель комитета по экономической политике и финансам регионального парламента Галина Алешина. - Таким образом доходы в 2020 году составят 84,8 млрд руб.. Расходы увеличились на 3,3 млрд. руб. и составят 90,45 млрд руб., дефицит бюджета уменьшился на 306 млн. руб. и составит 5,6 млрд руб.

70 процентов от общего объема расходов бюджета будет направлено на здравоохранение, образование, социальную защиты.

Объем собственных доходов бюджета последние четыре года неизменно растет. Прогноз на 2020 год — плюс 5,7%. Основные источники дохода: налог прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы и налоги на имущество.

Запланирована реализация 33 государственных программ. Наибольший объем финансирования заложен на программы развития образования (23,9 млрд руб) здравоохранения (17,7 млрд руб).

- Мы увеличили финансирование сферы образования на 300 млн. руб. Они пойдут на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений. Впервые выделены федеральные средства на обеспечение бытовых условий в школах - на соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в школах (134,7 миллиона рублей), - пояснила Галина Алешина

В 2020 году из федерального бюджета область получит более 800 млн. руб. на здравоохранение. В том числе 139 млн. руб. депутаты выделили на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 405 миллионов — на укрепление материально-технической базы медицинских организаций, в том числе на ремонт 40 ФАПов. Средства заложены также на покупку машин для скорой помощи, закупку лекарств и стимулирующие выплаты специалистам в сельской местности.

6,6 миллиарда рублей — объем финансирования программы улучшения демографической ситуации и поддержки семей с детьми.

Почти 2 миллиарда запланировано на программу развития сельхозпроизводства. Еще 390,6 миллиона направят на реализацию программы комплексного развития сельских территорий, то есть на повышение качества жизни людей на селе: газификацию, ремонт дорог и проч.

Важно обеспечить достойный уровень и качество жизни людей в любой точке области. Депутаты увеличили финансирование программы «Формирование городской комфортной среды» и «Народного бюджета».

- На финансирование программы «Формирование городской комфортной среды» было заложено первоначально около 600 млн. руб. Поправками мы увеличили финансирование программы на 445 млн. руб. Таким образом, более миллиарда рублей в следующем году пойдет на улучшение городской среды, - пояснила Галина Алешина.

На заседании также был принят закон, проект которого внес в Думу прокурор области. Согласно этому закону, на территории региона введены дополнительные ограничения на курение в отдельных общественных местах и помещениях.

Еще одним вопросом повестки дня было утверждение членов Общественной палаты Тульской области.

Депутаты внесли изменения в Закон Тульской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов». Он призван поддержать людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

- Этот вопрос очень злободневный в некоторых районах области. Например, в Новомосковске недостроенный дом стоит в центре города более 15 лет. 173 собственника не могут получить свои квартиры. Да и сам недострой портит своим видом облик города, - пояснил председатель комитета по вопросам собственности и земельным отношениям Юрий Моисеев. - Этот закон побудит потенциального инвестора завершить этот объект.

Согласно закону, инвестор, которому для строительства многоквартирного дома предоставлен земельный участок в аренду без торгов, будет оказывать помощь гражданам в виде единовременной денежной выплаты, равной уплаченной ими ранее по договору инвестиционного вклада, с учетом уровня инфляции, установленной законом о федеральном бюджете на дату обращения.

Также принятые изменения позволят инвесторам, которые уже достроили недостроенный объект и обеспечили жилыми помещениями не менее 80% пострадавших дольщиков, получить земельный участок в аренду без торгов.

- Мы хотим, чтобы в Тульской области не осталось ни одного «обманутого дольщика», - заявил Юрий Моисеев.

В конце заседания Сергей Харитонов подвел итоги осенней сессии областной думы VII созыва - состоялось 5 заседаний, принято 69 законов.