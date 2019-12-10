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ТГПУ им. Л. Н. Толстого: вуз, который воплощает в жизнь смелые проекты

ТГПУ им. Л. Н. Толстого: вуз, который воплощает в жизнь смелые проекты

Университет под руководством Владимира Панина решает фундаментальные стратегические задачи в области образования и науки.

О значимых событиях в жизни университета, участии вуза в крупных федеральных и международных программах рассказывают ректор Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого Владимир Панин, проректор по научно-исследовательской работе Константин Подрезов и проректор по международному сотрудничеству и образованию Жанна Фомичева.

Цифровые сертификаты

Тульский педуниверситет входит в пятерку востребованных вузов России: согласно рейтингу ИА «Россия Сегодня» он занимает 4-е место среди 444 вузов страны. А министерство науки и высшего образования РФ, проведя мониторинг высших учебных заведений страны, признало его эффективным. Всё это – результат работы команды университета под руководством Владимира Панина, который уже семь лет является ректором ТГПУ им. Л. Н. Толстого. А в общей сложности Владимир Панин работает в вузе более 40 лет. Достижения и лично ректора, и всей его команды оценены на самом высоком уровне – в июне 2019 года Указом Президента РФ за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Владимиру Алексеевичу Панину присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы».

Сейчас университет под его руководством решает фундаментальные стратегические задачи и воплощает в жизнь смелые проекты, выйдя на новый уровень в федеральных и международных программах. И прежде всего в области цифровизации экономики.

– Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что цифровизация и работа в сфере искусственного интеллекта – главный приоритет развития для России. По его поручению разработана национальная программа «Цифровая экономика». Тульская область стала пилотным регионом, а наш университет – площадкой, где проходит апробация цифровой платформы персонализированного обучения. Проще говоря, получив цифровые сертификаты, туляки смогут обучиться на курсах дополнительного профессионального образования дистанционно в онлайн-формате или очно в нашем университете, повысить свои компетенции, востребованные в меняющемся мире цифровой экономики, – говорит Владимир Панин. – Региональным оператором этого проекта на конкурсной основе стал наш университет. Мы проводим консультации и сопровождение обучающихся. А если смотреть шире, то наша миссия – не просто участвовать в апробации, а стать полноценными партнерами федеральной программы цифровизации по направлению «Кадры для цифровой экономики».

5 декабря стартовал прием заявок на обучение по программам повышения квалификации по компетенциям цифровой экономики. Всего в области до конца декабря 2019 года будет выдано 1000 персональных цифровых сертификатов по 22 направлениям, например, квантовые технологии, разработка мобильных приложений, кибербезопасность и защита данных, цифровой дизайн, искусственный интеллект и др. Актуальная информация по проекту доступна на официальном сайте ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

 

Точка кипения

Так называется первое в регионе пространство коллективной работы, иначе говоря, коворкинг, где научное сообщество, студенты, активные жители, представители различных организаций могут собираться, чтобы придумывать и обсуждать новые проекты.

«Точка кипения» стартовала 21 мая в Тульском государственном педуниверситете – ТГПУ им. Л. Н. Толстого попал в число 12 российских вузов, где открылись первые университетские «Точки кипения».

– «Точка кипения» – это проект, созданный по инициативе Агентства стратегических инициатив, Министерства науки и высшего образования РФ, Платформы НТИ и «Университета 20.35». Это новый инструмент для выполнения задач нацпроектов «Цифровая экономика», «Образование», «Наука» и др., – пояснил проректор по научно-исследовательской работе Константин Подрезов. – В «Точке кипения» вузы могут вводить новые образовательные форматы и применять новые модели коммуникации в образовании. В рамках сетевого взаимодействия вузы будут обмениваться образовательным контентом. А приоритетными направлениями работы «Точки кипения» станут развитие кружкового движения, создание кадровой элиты для университета и региона, поиск новых инструментов в образовании.

 

«Остров 10-22»

Команда ТГПУ им. Л. Н. Толстого по результатам конкурса вошла в число ста университетских команд – участников образовательного интенсива «Остров 10-22». Стоит отметить, что отбор команд проводился с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, без вмешательства экспертов. Заявки подавали 171 вуз и более 5000 индивидуальных кандидатов. Организаторами интенсива являются Университет НТИ «20.35», Министерство науки и высшего образования, Сколковский институт науки и технологий, Российская венчурная компания, Агентство стратегических инициатив, организаторы глобальной конференции по технологиям в образовании EdCrunch.

ТГПУ им. Л. Н. Толстого на «Острове» представляла большая команда под руководством ректора Владимира Панина.

– Основные участники «Острова» – ректоры и команды российских вузов, вовлеченные в трансформацию системы образования и реализацию национальных проектов и федеральных программ, таких как «Наука», «Образование» и «Цифровая экономика», а также в создание и развитие региональных экосистем на основе университетов, – говорит Владимир Панин. – Мы подписали соглашения с вузами-участниками и договорились о создании платформы обмена исследовательской информацией в сфере образования, развитии целевых сообществ, системы онлайн-обучения.

За 12 дней команда ТГПУ им. Л. Н. Толстого посетила мастер-классы, тренинги, проектные лаборатории, участвовала в дискуссии о будущем культуры, образования и науки, о ключевых тенденциях научно-технологического развития. Были затронуты проблемы обучения студентов профессиям будущего, трансформации городской экосистемы. Особое внимание было уделено теме развития искусственного интеллекта в контексте его встраивания в образовательные модели вуза. Это откроет возможности к построению индивидуальных траекторий обучения для каждого студента.

В декабре команда университета вновь участвовала в «Зимнем Острове». На этом интенсиве участники разрабатывали решения, проекты и дорожные карты по устранению технологических и нормативных барьеров для развития рынка труда, трансформации системы образования в условиях цифровой экономики.

Научное сотрудничество

Согласно нацпроекту «Наука», утвержденному майским указом Президента РФ В. В. Путина, Россия к 2024 году должна войти в топ-5 стран мира, ведущих научные исследования и разработки в приоритетных областях научно-технического, технологического развития. Свой вклад в достижение этой цели вносит и Тульский педуниверситет.

В начале ноября в Германии в РДНК в рамках традиционной Берлинской Недели науки при поддержке Минобрнауки России и Посольства РФ в ФРГ состоялся «Российско-германский научный диалог». Россию на этом мероприятии представлял ряд вузов страны, в том числе Тульский государственный педуниверситет им. Л. Н. Толстого. Делегацию вуза возглавлял ректор, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Панин.

– Во время Берлинской недели науки известные ученые выступают с докладами и презентациями. В этом году впервые состоялось программное мероприятие «Российско-германский научный диалог», где,  в том числе, российские вузы – партнеры Россотрудничества представили свои совместные с учеными Германии проекты, а также те организации, где такое взаимодействие было бы взаимовыгодно обеим странам. И впервые в таком мероприятии участвовал Тульский педуниверситет (наш вуз был единственным из регионов ЦФО, не считая Москвы. – Прим. авт.), –  пояснила проректор по международному сотрудничеству и образованию Жанна Фомичева. – Традиционно мы работаем с вузами Германии в гуманитарной сфере. В этом году впервые представили проекты научно-естественного направления.

По словам Жанны Фомичевой, делегация университета представила четыре проекта, три из которых связаны с разработкой программно-технических решений и алгоритмов.

Например, профессор ТГПУ им. Л. Н. Толстого Александр Привалов выступил с докладом по теме «Разработка прототипа инженерного программного обеспечения (ИПО) на основе высокопроизводительных вычислений для оценки механических характеристик изделия, изготовленного с использованием аддитивных технологий (методом селективного лазерного спекания) с учетом стратегии изготовления изделия».

Жанна Фомичева

– Сейчас наш вуз продолжает поиск немецких партнеров в области научной работы. Очень важно, что предлагаемые направления научных разработок имеют прикладное значение для конкретных предприятий России и Германии, – говорит Жанна Фомичева.

Экспорт образования

В настоящее время международный рынок образовательных услуг является отдельной отраслью мирового хозяйства. В майском указе Президент России Владимир Путин поставил задачу – вывести Россию в десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году, обеспечив глобальную конкурентоспособность российского образования.

В ноябре делегация ТГПУ им. Л. Н. Толстого в шестой раз участвовала в международной образовательной выставке Expolingua-2019. Она проходила в Российском доме науки и культуры в Берлине и собрала более 140 организаций из 25 стран. На выставке была организована «Галерея российских вузов» из семи университетов-участников, в том числе и Тульского педуниверситета.

– Мы представили свои продукты и услуги в сфере образования во многих форматах: летние языковые школы, программы бакалавриата и магистратуры, повышения квалификации преподавателей русского языка, работающих за рубежом, – всё, что можно назвать коротко «экспорт образования», – пояснила Жанна Фомичева.

Большой популярностью на выставке Expolingua пользуются мастер-классы, мастерские, направленные на продвижение национальных образовательных программ. На Expolingua-2019 ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого Владимир Панин и проректор Жанна Фомичева представили программу «Русский язык на родине Толстого», которая включает занятия по русскому языку с преподавателями-филологами, погружение в языковую среду и знакомство с культурой и традициями тульского края.

– Продвижение русского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья – одно из приоритетных направлений работы Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого. Наш вуз имеет статус партнера Россотрудничества, принимает активное участие в реализации федеральных целевых программ «Русский язык» и «Развитие образования». Они, в частности, предполагают распространение русского языка как основы культурного и образовательного единства многонациональной России, – говорит Владимир Панин. – В нашем университете сильная филологическая школа, наши русисты востребованы во всем мире. Они проводят конференции, круглые столы, методические семинары, которые позволяют зарубежным специалистам по русскому языку осваивать самые современные методики, быть в курсе всех научных тенденций, общаться с коллегами из России. И отзывы педагогов со всех континентов свидетельствуют, что эта работа нужна и актуальна.

Напомним, что на заседании Совета при Президенте по русскому языку в начале ноября 2019 года Владимир Путин сказал:

Владимир Путин

– Перед нами стоят две равновеликие задачи. Первая – это обеспечить достойный уровень знаний и тем самым притягательность русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения. Вторая – реализовать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом в информационной, образовательной и гуманитарной сферах. И в решении этих задач принципиально важно участие профессионального сообщества.

 

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