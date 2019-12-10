новости
новости
Регистрация
«Слободе» требуется водитель-экспедитор

«Слободе» требуется водитель-экспедитор

Оплата сдельная + бензин.

Еженедельнику и порталу в отдел распространения на неполную занятость требуется водитель-экспедитор с личным автомобилем. Оплата сдельная + бензин.
 
От вас требуется: трудолюбие, самостоятельность, инициативность, организованность, ориентированность на результат.
 
Телефоны: 8-903-841-98-36, Сергей, 8-910-702-26-26, Ростислав.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 09:58 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
водитель-экспедиторработавакансия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Расторгли договор с Орлом: в Тульской области теперь легальные такси только желтого или белого цвета
Расторгли договор с Орлом: в Тульской области теперь легальные такси только желтого или белого цвета
В Туле завершился детский турнир среди шахматистов
В Туле завершился детский турнир среди шахматистов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.