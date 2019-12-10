«Слободе» требуется водитель-экспедитор
Оплата сдельная + бензин.
Еженедельнику и порталу в отдел распространения на неполную занятость требуется водитель-экспедитор с личным автомобилем. Оплата сдельная + бензин.
От вас требуется: трудолюбие, самостоятельность, инициативность, организованность, ориентированность на результат.
Телефоны: 8-903-841-98-36, Сергей, 8-910-702-26-26, Ростислав.
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