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Молодёжка «Арсенала» уступила «Локомотиву» со счётом 3:2
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Молодёжка «Арсенала» уступила «Локомотиву» со счётом 3:2

Матч состоялся на стадионе МБУ СШ «Арсенал» на Косой Горе.

На пятой минуте встречи произошёл казус: «арсеналец» Гарастюк пытался прервать прострел с левого фланга атаки москвичей, но срезал мяч в свои ворота – 0:1. Спустя семь минут «Арсенал» сравнял счёт – после подачи Петровского Мусаев поразил ворота гостей.

На 62-й минуте Хлусевич вывел молодых оружейников вперёд – 2:1, но уже через четыре минуты капитан «Локомотива» Илья Петухов забил второй гол. За пять минут до конца основного времени Сулейманов отправил в ворота туляков третий мяч. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Напомним, основные составы «Арсенала» и «Локомотива» встретятся в пятницу, 6 декабря, в 19.30 на домашнем стадионе туляков.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:06 0
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