Тульские ученые разработали новый способ диагностирования рака

Исследования учёных Белгородского государственного национального исследовательского университета, Курского государственного медицинского университета, Юго-Западного государственного университета и Тульского государственного университета помогут в десять раз сократить количество показателей для диагностики раковых опухолей.

Как сообщает сайт ТулГУ со ссылкой на доктора медицинских наук Татьяну Субботину, на базе кафедры «Общая патология» тульского мединститута были проведены экспериментальные исследования на лабораторных животных для изучения возможных механизмов восстановления процессов деления клеток при экспериментальных опухолях.

Медики изучили возможность коррекции опухолевого процесса с применением стволовых клеток и воздействия физических факторов на экспериментальных животных. Совместно с коллегами из Белгорода и Курска, тульские специалисты пришли к выводу, что самой эффективной является предварительная диагностика злокачественных новообразований желудка при помощи анализа содержания в крови определённых молекул. Итоги исследований помогут не только верифицировать диагноз, но и снизить финансовые расходы онкологической службы на его постановку.

Сегодня диагностику злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта проводят по 50 основным параметрам, а предложенный исследователями метод позволяет использовать для диагностики только пять лабораторных показателей: ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-12, глутатион-S-трансфераза, глутатионпероксидаза.