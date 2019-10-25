В Ефремове открылся новый сквер «Солнечный»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Он был благоустроен по нацпроекту «Жилье и городская среда».

25 октября в Ефремове состоялось торжественное открытие сквера «Солнечный». Он был благоустроен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Общественное пространство на улице Ленина стало победителем рейтингового голосования. Теперь оно разделено на прогулочную, спортивную и игровую зоны. Оборудованы оригинальные дорожки и лавочки, освещение, высажены кустарники.

На открытии сквера побывали воспитанники близлежащего детского сада и школьники из Центра образования №4. Ребята оценили новую детскую площадку, карусель и скалодром.

Проект благоустройства сквера выбрали сами ефремовцы. В его основу легла работа молодого архитектора Анны Малыхиной.

Всего в Тульской области в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) благоустраивается 30 общественных территорий во всех 26 муниципалитетах региона.