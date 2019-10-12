«Тулица» с победы стартовала в Чемпионате России

11 октября на своей площадке тульские волейболистки обыграли ВК «Динамо-Казань-УОР» со счетом 3:0.

В России стартовал Чемпионат страны по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А». В Туле в рамках первого тура состоялись два матча. Сначала на площадку манежа стадиона «Арсенал» вышли ВК «ЮЗГУ-Атом» Курская область и ВК «Уфимочка-УГНТУ» Уфа. В четырехсетовом поединке сильнее оказалась уфимская команда — 3:1 (25:23, 13:25, 25:20, 25:23).

Второй игрой 11 октября в Туле был поединок между ВК «Тулица» и ВК «Динамо-Казань-УОР». Тулячки уверенно переиграли соперниц со счетом 3:0 (25:19, 25:12, 25:19). С самых первых минут «Тулица» завладела инициативой, навязала сопернику свою игру и уверенно довела матч до закономерной победы.

Сегодня, 12 октября, состоятся следующие два поединка в рамках тульского тура.

В 16:00 сыграют ВК «Динамо-Казань-УОР» Казань и «Уфимочка-УГНТУ» Уфа, а в 18:30 на площадку снова выйдет «Тулица», которая сразится с ВК «ЮЗГУ-Атом» Курская область.

Матчи пройдут в манеже стадиона «Арсенал». Вход свободный. Приходите поддержать свою команду.

Онлайн трансляции игр можно будет посмотреть на YouTube канале ВК «Тулица».