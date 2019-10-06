Щекинские байкеры закрыли мотосезон: фоторепортаж

Фото: vk.com/tula.moto

В Щекино состоялось массовое мероприятие, посвящённое закрытию очередного мотосезона – туда прибыли байкеры со всей Тульской области. Многие из них отправят своих железных коней на зимовку до следующей весны.

Мотоциклистам повезло с погодой – закрытие прошло накануне первого в этом году снегопада. На площади прошли показательные выступления, работала импровизированная «полевая кухня», все собравшиеся угощались горячим чаем.

В Туле закрытие мотосезона запланировано на вторую половину октября, но с учётом не исключено, что погода внесёт свои коррективы.