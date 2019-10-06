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Щекинские байкеры закрыли мотосезон: фоторепортаж
Фото: vk.com/tula.moto

Щекинские байкеры закрыли мотосезон: фоторепортаж

Мотоциклисты устроили показательные выступления на главной площади райцентра.

В Щекино состоялось массовое мероприятие, посвящённое закрытию очередного мотосезона – туда прибыли байкеры со всей Тульской области. Многие из них отправят своих железных коней на зимовку до следующей весны.

Мотоциклистам повезло с погодой – закрытие прошло накануне первого в этом году снегопада. На площади прошли показательные выступления, работала импровизированная «полевая кухня», все собравшиеся угощались горячим чаем.

В Туле закрытие мотосезона запланировано на вторую половину октября, но с учётом не исключено, что погода внесёт свои коррективы.

Галерея
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 1
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 2
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 3
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 4
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 5
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 6
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 7
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 8
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 9
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 10
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 11
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 12
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 13
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 14
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 15
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 16
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 17
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 18
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 19
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 20
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 21
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 22
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 23
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 24
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 25
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 26
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 27
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 28
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 29
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 30
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 31
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 32
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 33
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 34
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 35
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 36
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 37
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 38
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 39
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 40
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 41
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 42
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 43
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 44
Закрытие мотосезона в Щекино, Фото: 45
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 14:18 +3
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