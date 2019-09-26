Депутаты откорректировали бюджет Тульской области

Депутаты внесли изменения в бюджет Тульской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

– На 2019 год доходная часть бюджета в 82,2 млрд рублей увеличена еще на 2,3 млрд руб., причем на 1,3 млрд. руб. увеличение идет за счет налоговых поступлений, – пояснила Галина Алешина, председатель комитета по экономической политике и финансам. – Доходы бюджета в 2020 году увеличатся на 2,66 млрд руб. и составят 81,1 млрд. рублей, в 2021 году – на 4,3 млрд рублей и 84,75 млрд рублей соответственно.

Как пояснил депутатам министр финансов Тульской области Александр Климов, представлявший законопроект, в регионе растет налог на прибыль организаций.

По словам Галины Алешиной, расходы бюджета области на 2019 год также увеличатся - на 1,25 млрд рублей и составят 85,8 млрд рублей. В 2020 году расходы увеличат на 2,66 млрд рублей и они составят 83,3 млрд. рублей, а в 2021 году – на 3,2 млрд рублей и расходы составят 87,1 млрд рублей.

Дефицита бюджета на 2019 год сократится на 1 млрд рублей и составит 3,57 млрд рублей. На 2020 год дефицит останется неизменным и составит 2,15 млрд рублей, на 2021 год сократится на 1 млрд рублей и составит 2,3 млрд рублей.

Объем госдолга области на 2019 год уменьшится на 1 млрд рублей и составит 26,2 млрд рублей.

По словам Галины Алешиной, будет увеличено финансирование здравоохранения – 17 млн руб. из фонда правительства РФ выделено на строительство фельдшерско-акушерских пунктов. На централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования в 2019 году дополнительно выделено 127,8 млн. рублей, в 2020 году – 435,7 млн. рублей. Укрепление материальной-технической базы медучреждений и приобретение расходных материалов них увеличено в 2019 году на 214,5 млн. рублей. А всего в этом году на здравоохранение выделено более 2 млрд руб.

Впервые выделены средства на развитие Композитной долины в Узловой: субсидии Фонду «Инновационный научно-технологический центр «Композитная долина» в 2019 году составят 50 млн. рублей, в 2020 году – 330 млн. рублей, в 2021 году – 365 млн. рублей.

За счет собственных доходов региона будут увеличены:

объем дорожного фонда Тульской области в 2020 году – на 150 млн. рублей и в 2021 году – на 300 млн. рублей,

господдержка сельского хозяйства, прежде всего животноводства, в 2019 году – на 117,4 млн. рублей, в 2020 году – 403 млн. рублей, в 2021 году – 361,4 млн. рублей,

обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах, в 2019 году – на 220 млн. рублей,

обеспечение мер социальной поддержки семьи и детей в 2020 году – на 293,4 млн. рублей, в 2021 году – на 301,2 млн. рублей,

на благоустройство общественных и дворов МКД в 2020 и 2021 годах – на 100 млн. ежегодно.

Еще один закон приняли сегодня депутаты нового созыва – поправки в закон «Об административных правонарушениях в Тульской области». Согласно им, составлять протоколы на нарушителей за безбилетный проезд, провоз неоплаченного багажа, нарушение порядка пользования городским и пригородным транспортом общего пользования, невыдачу билета пассажиру, мойку транспортных средств в не отведенных для этого местах будут штатные контролеры в форменной одежде со служебным удостоверением сотрудника госучреждения.