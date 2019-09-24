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В Тульской областной детской библиотеке пройдет встреча с детским писателем

В Тульской областной детской библиотеке пройдет встреча с детским писателем

Встреча с Наталией Ярославцевой состоится 28 сентября в 11.00 по адресу Тула, пр. Ленина, 62.

Ее произведения «Мамины сказки», «История одного дома», «Сквозь невозможное» доносит до юных читателей простые истины: добро всегда побеждает зло, маленькое добро — часть большого счастья, вера в себя, в правду и любовь проедет через любые препятствия.

На встрече с автором детских книг ребята поближе познакомятся с интересными книжками Наталии и их героями, послушают сказки, выполнят увлекательные авторские задания.

Самые активные юные читатели получат призы от автора книг.

Продолжительность встречи – 1-1,5 часа. Встреча рассчитана на детей 4+.

Участие свободное, для участников, прошедших регистрацию заранее по ссылке, — дополнительный бонус от автора!

досье

Наталия Ивановна Ярославцева родилась в Мичуринске Тамбовской области в 1979 году. У нее высшее образование – РЭУ им. Г. В. Плеханова по специальности «Финансовый анализ и расчеты», РАГС при Президенте РФ по специальности «Муниципальное управление».
Наталия Ивановна – действующий член Союза писателей России.

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сегодня, в 21:52 0
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