В Тульской областной детской библиотеке пройдет встреча с детским писателем
Встреча с Наталией Ярославцевой состоится 28 сентября в 11.00 по адресу Тула, пр. Ленина, 62.
Ее произведения «Мамины сказки», «История одного дома», «Сквозь невозможное» доносит до юных читателей простые истины: добро всегда побеждает зло, маленькое добро — часть большого счастья, вера в себя, в правду и любовь проедет через любые препятствия.
На встрече с автором детских книг ребята поближе познакомятся с интересными книжками Наталии и их героями, послушают сказки, выполнят увлекательные авторские задания.
Самые активные юные читатели получат призы от автора книг.
Продолжительность встречи – 1-1,5 часа. Встреча рассчитана на детей 4+.
Участие свободное, для участников, прошедших регистрацию заранее по ссылке, — дополнительный бонус от автора!
Наталия Ивановна Ярославцева родилась в Мичуринске Тамбовской области в 1979 году. У нее высшее образование – РЭУ им.
Наталия Ивановна – действующий член Союза писателей России.