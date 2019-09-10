Болельщиков «Арсенала» приглашают на выездной матч с «Зенитом»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге в пятницу, 13 сентября.

Девятый тур Премьер-лиги стартует 13 сентября с матча «Зенит» — «Арсенал». Он состоится в 20.00 на домашнем стадионе питерцев.

ПФК «Арсенал» приглашает болельщиков поддержать любимую команду на выезде. Стоимость поездки от Центрального стадиона Тулы до места проведения матча и обратно составит 2000 рублей. Оплатить поездку можно в клубном магазине на стадионе «Арсенал».

Билеты на гостевой сектор в Санкт-Петербурге будут стоить 300 рублей, туляки смогут посмотреть игру с трибун № 202 и 203. Все подробности – в официальной группе тульского клуба.