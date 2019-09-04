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Туле открыта запись в новый детский сад на улице Серебровской

Туле открыта запись в новый детский сад на улице Серебровской

Подать заявку на включение в очередь родители смогут с 11 сентября.

Услуга будет доступна в связи с вводом в эксплуатацию здания детского сада на ул. Серебровской, д. 24. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 120 мест – в нем будут работать шесть групп для детей от одного года до семи лет.

В среду, 11 сентября в 10.00, будет открыта электронная запись в очередь на портале госуслуг

Дополнительную информацию можно получить у оператора МБОУ ЦО № 32 по адресу: ул. Макаренко, д. 6-А, телефон: 24-74-71, или у специалистов городского управления образования по адресу: ул. Дзержинского/Советская, д. 15-17/73, телефон: 52-98-03.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:50 +2
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