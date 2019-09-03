Возвращаясь к теме: как в Туле обеспечивают земельными участками нуждающихся

В редакцию продолжают обращаться туляки, которые пытались оформить положенные им по закону земельные участки, но столкнулись с трудностями.

Всё началось с опубликованной нами истории многодетной семьи Белоуховых, у которых буквально из-под носа увели оформленный ими участок. Прочитать историю можно здесь и здесь.

После публикации на Myslo и в газете «Слобода» к нам обратились еще несколько человек, столкнувшихся с такими же трудностями.

история первая

Валентина Ененко и ее семья имеют статус добровольно выехавших из зоны с правом на отселение и стоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Они всей семьей жили в деревне Черная Грязь Киреевского района и в 1989-м вынуждены были сменить место жительства – уехали с загрязненной территории. Спустя много лет Ененко решили вернуться в Тульскую область.

– С 2014 года мы начали искать себе землю под Тулой, чтобы строиться. По закону мы имеем право на участок не менее 12 соток, — говорит Валентина.

Понятно, участки у нас просто так никому не выдают, свободную землю нужно искать самим и потом оформлять ее через министерство имущественных и земельных отношений.

– У нас точно такая же ситуация, как и у тех многодетных, о которых вы писали. За пять лет за оформлением участков обращалась и я сама, и мой брат, и мама. Каждый раз одно и то же — отказывают либо потому, что кто-то раньше «подсуетился», либо просто по надуманным поводам. Например, однажды отказали из-за того, что я не приложила к заявлению подтверждающий льготу документ. Но это не может являться основанием для отказа — это им даже суд разъяснял.

Всего, по словам Валентины, за это время она нашла, но так и не смогла оформить 15 участков.

– Сколько денег ушло! А нервов? В МИЗО мою фамилию уже знают, аллергия там на меня. Были случаи, когда мне отказывали, потому что неправильно оформлена какая-то бумажка, велели переделывать. А пока я переделывала, участок «уплывал» третьим лицам на торгах.

Один из участков в Скуратово, который я нашла и который у меня из-под носа увели таким же образом, тут же выставили на продажу за 1 млн 300 тысяч рублей.



Участок в Скуратово.

– Мы с МИЗО судились даже. Я подавала в суд, чтобы признать неправомерность отказа ведомства, и суд этот выиграла.

Суд постановил заявление Валентины Ененко удовлетворить, признать незаконным отказ министерства имущественных и земельных отношений в предоставлении заявительнице в собственность земельного участка площадью 1500 кв. м для ИЖС, обязать МИЗО Тульской области рассмотреть заявление Ененко о предоставлении этого участка в собственность.

Такое же решение суда есть и у брата Валентины: он тоже подавал в суд на отказ. Однако последующие суды эти решения отменили, посчитав, что торги за землю проведены законно.

Жалобы в областную прокуратуру переселенцы тоже подавали. Прокурорские работники при проверке нашли нарушения в работе МИЗО, допущенные при рассмотрении обращений граждан, но ограничились вынесением представления министру имущественных и земельных отношений.

С МИЗО Валентина и ее родственники переписываются до сих пор.

история вторая

Еще одна семейная пара, пожелавшая не называть своей фамилии (их полные данные есть в редакции), тоже пыталась оформить землю в собственность. Не вышло.

– У нас ситуация, как и у Белоуховых, — рассказывает глава семьи Вячеслав (имя изменено). — Мы решили оформить землю для отца-инвалида, он по закону имеет право получить участок под ИЖС безвозмездно. Чтобы найти землю, проводится колоссальный объем работ, это знает каждый, кто хоть раз оформлял землю. Нужно найти участок, удостовериться, что он свободен от притязаний других лиц, имеет подходящее назначение, на нем нет красных линий и санитарных зон.

По словам мужчины, они с женой нашли участок, подходящий по всем параметрам, взяли сведения из Росреестра о том, что земля никому не принадлежит. Наняли кадастровых инженеров, которые сделали им схему границ участка.

– С полным пакетом документов и оснований отправились в МИЗО и получили ответ, что на эту землю оформлено согласование третьим лицам, которые якобы обратились раньше. Кто и когда обращался, почему нас не предупредили об этом — на эти вопросы нам никто не ответил. Неужели кто-то в этих ведомствах, получая информацию о земле, передает ее заинтересованным лицам? Очень удобная система получается, и главное – практически безопасная для всех. Но это же неправильно, кто-то должен всё это контролировать!

По словам Вячеслава и его супруги, они пытались таким образом оформить несколько участков, но постоянно получали отказ по разным причинам.

– Почему бывают такие накладки? Люди подают заявления вслепую. МИЗО по каким-то причинам никому не сообщает, что кто-то уже претендует на участок и собирает на него документы. Может быть, нет норм и инструкций, регулирующих этот вопрос, а этим кто-то умело пользуется? И если в МИЗО кто-то, получая информацию о земле, передает ее заинтересованным лицам, это не должно остаться безнаказанным. Суды завалены исками к МИЗО об отказе в предоставлении земли! Кто-нибудь разберется в этом или нет?

По мнению Вячеслава, утечка информации на этапе кадастровых работ как минимум в их случае исключена: «Кадастровые инженеры все были разные, а тот участок, который у нас увели из-под носа так же, как и у героев вашей прошлой публикации, нам вообще оформлял знакомый проверенный кадастровый инженер».

Туляки просят прокуратуру взять ситуацию на контроль.