ЕСПЧ признал запрет проведения гей-парадов в Тульской области противоречащим Европейской конвенции
Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал ЛГБТ-активист Николай Алексеев.
Запреты шествия гей-парада и двух ЛГБТ-пикетов, планировавшихся в Киреевске, Донском, Щекино в 2018 году, обжалованы в Европейском суде по правам человека.
– Верховный
ЕСПЧ признал запреты гей-парадов и других публичных акций ЛГБТ-сообщества в городах России противоречащими Европейской конвенции.
Напомним, что Алексеев подал ряд заявок в администрации нескольких городов России, однако в итоге ему везде было отказано в проведении ЛГБТ-мероприятий.