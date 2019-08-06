ЕСПЧ признал запрет проведения гей-парадов в Тульской области противоречащим Европейской конвенции

Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

Запреты шествия гей-парада и двух ЛГБТ-пикетов, планировавшихся в Киреевске, Донском, Щекино в 2018 году, обжалованы в Европейском суде по правам человека.

– Верховный Суд РФ отклонил нашу кассационную жалобу по делу 21 мая этого года. Донской стал 290-м городом, запреты публичных ЛГБТ-акций в которых оспорены в Страсбургском суде. Всего же на сегодняшний день кампания за свободу собраний для ЛГБТ-людей охватывает 380 городов России в 81 из 85 субъектов РФ, — пишет Николай Алексеев.

ЕСПЧ признал запреты гей-парадов и других публичных акций ЛГБТ-сообщества в городах России противоречащими Европейской конвенции.

Напомним, что Алексеев подал ряд заявок в администрации нескольких городов России, однако в итоге ему везде было отказано в проведении ЛГБТ-мероприятий.