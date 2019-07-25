новости
новости
Регистрация
СПАР продляет акцию «Охота на буквы»
Партнерский материал

СПАР продляет акцию «Охота на буквы»

Обмен составленных призовых слов на подарки производится каждую субботу (кроме 27.07 и 28.09) с 12:00 до 15:00 в Гипермаркете СПАР на Металлургов, 87.

Акция «Охота на буквы» стартовала в сети СПАР 1 июня. При покупке на сумму от 400 рублей в каждом чеке выпадают различные буквы в произвольном порядке. Их совершенно независимо генерирует специальное программное обеспечение, которое было разработано специалистами сети для данной стимулирующей кампании. Из букв туляки составляют призовые слова и получают соответствующие подарки. Таким образом можно выиграть различную бытовую технику, а также дорогостоящие пылесос или чемодан. Больше чеков, больше шансов.

За время акции покупатели сети СПАР оказались настолько активными, что даже создали в соцсетях группы и чаты по обмену буквами.

В связи с таким интересом, компания СПАР объявила о продлении «Охоты на буквы» до 30 сентября 2019 года. Правила остаются неизменными. Они указаны на официальном сайте компании www.spartula.ru.

 Обмен составленных призовых слов на подарки производится каждую субботу (кроме 27.07 и 28.09) с 12:00 до 15:00 в Гипермаркете СПАР на Металлургов, 87.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:40 0
Другие статьи по темам
Событие
охота на буквы
Место
Тула
Прочее
сеть Спар

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Киреевском районе продавец не сразу поняла, что подросткам нельзя продавать спиртное
В Киреевском районе продавец не сразу поняла, что подросткам нельзя продавать спиртное
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.