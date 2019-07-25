СПАР продляет акцию «Охота на буквы»

Обмен составленных призовых слов на подарки производится каждую субботу (кроме 27.07 и 28.09) с 12:00 до 15:00 в Гипермаркете СПАР на Металлургов, 87.

Акция «Охота на буквы» стартовала в сети СПАР 1 июня. При покупке на сумму от 400 рублей в каждом чеке выпадают различные буквы в произвольном порядке. Их совершенно независимо генерирует специальное программное обеспечение, которое было разработано специалистами сети для данной стимулирующей кампании. Из букв туляки составляют призовые слова и получают соответствующие подарки. Таким образом можно выиграть различную бытовую технику, а также дорогостоящие пылесос или чемодан. Больше чеков, больше шансов.

За время акции покупатели сети СПАР оказались настолько активными, что даже создали в соцсетях группы и чаты по обмену буквами.

В связи с таким интересом, компания СПАР объявила о продлении «Охоты на буквы» до 30 сентября 2019 года. Правила остаются неизменными. Они указаны на официальном сайте компании www.spartula.ru.

Обмен составленных призовых слов на подарки производится каждую субботу (кроме 27.07 и 28.09) с 12:00 до 15:00 в Гипермаркете СПАР на Металлургов, 87.