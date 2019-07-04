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На улице Тимирязева в Туле запретят остановку транспорта

На улице Тимирязева в Туле запретят остановку транспорта

Соответствующие ограничения вступят в силу 23 июля.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда транспорта на ул. Тимирязева, на участке от ул. Л. Толстого до ул. Жаворонкова (нечётная сторона), ограничат остановку транспортных средств.

Как уточняет городское управление по транспорту и дорожному хозяйству, там будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена». Ограничения вступят в силу с 23 июля.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 +1
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Место
Тулаулица Тимирязева

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