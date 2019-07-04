На улице Тимирязева в Туле запретят остановку транспорта

Для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда транспорта на ул. Тимирязева, на участке от ул. Л. Толстого до ул. Жаворонкова (нечётная сторона), ограничат остановку транспортных средств.

Как уточняет городское управление по транспорту и дорожному хозяйству, там будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена». Ограничения вступят в силу с 23 июля.