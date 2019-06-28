Как спилить ненужное дерево во дворе?

Фото Дмитрия Дзюбина.

В редакцию Myslo обратилась жительница тульского поселка Плеханово Валентина Чуракова. Она пожаловалась, что двор ее дома на ул. Заводской, 7 буквально утопает в деревьях, кустах и бурьяне.

По словам женщины, управляющая компания на просьбы спилить все вокруг не реагирует, говорит, что это не их территория.

- Пока от нас отмахиваются, мы живем, как в подвале: в квартиры не попадает солнечный свет, в доме сырость, на стенах растет мох, — говорит Валентина Чуракова. — В начале мая 2019 года начальник отдела по работе с территорией «Плеханово» Сергей Скопцов проводил встречу с жителями. Я обратилась к нему, потому что просто не знала, что делать. И он обещал помочь! Сказал, что деревья спилят, а траву окосят. Но прошел месяц, а территорию обработали только с одной стороны дома. Но как же я удивилась, когда получила из администрации письмо, в котором написано, что все работы выполнили. Неужели меня обманули? Ведь именно на эти деревья я показывала Сергею Скопцову лично. Кто же в итоге должен избавить нас от этих зарослей?