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Как спилить ненужное дерево во дворе?
Фото Дмитрия Дзюбина.

Как спилить ненужное дерево во дворе?

Рассказываем, что делать если двор зарос деревьями и кустарниками.

В редакцию Myslo обратилась жительница тульского поселка Плеханово Валентина Чуракова. Она пожаловалась, что двор ее дома на ул. Заводской, 7 буквально утопает в деревьях, кустах и бурьяне.

По словам женщины, управляющая компания на просьбы спилить все вокруг не реагирует, говорит, что это не их территория.

- Пока от нас отмахиваются, мы живем, как в подвале: в квартиры не попадает солнечный свет, в доме сырость, на стенах растет мох, — говорит Валентина Чуракова. — В начале мая 2019 года начальник отдела по работе с территорией «Плеханово» Сергей Скопцов проводил встречу с жителями. Я обратилась к нему, потому что просто не знала, что делать. И он обещал помочь! Сказал, что деревья спилят, а траву окосят. Но прошел месяц, а территорию обработали только с одной стороны дома. Но как же я удивилась, когда получила из администрации письмо, в котором написано, что все работы выполнили. Неужели меня обманули? Ведь именно на эти деревья я показывала Сергею Скопцову лично. Кто же в итоге должен избавить нас от этих зарослей?

«Слобода» попросила прокомментировать ситуацию начальника отдела по работе с территорией «Плеханово» ГУ по Зареченскому ТО Сергея Скопцова:

- Силами администрации были проведены работы на муниципальной территории. Работы на придомовой территории относятся к компетенции управляющей компании, обслуживающей дом.

На заметку

Как спилить аварийное дерево во дворе

Чтобы удалить неугодные деревья во дворе, жителям нужно принять решение большинством голосов на общем собрании. Спилить можно любое дерево, которое мешает жителям. Для этого собственникам нужно составить заявление в управляющую компанию.

Сотрудник УК выйдет на место, зафиксирует объемы работ, сделает заявку на опиловку и отправит её в администрацию района. Далее заявление попадет в комитет благоустройства, который даст (или не даст) разрешение на спил.

Решение будет принято в соответствии с правилами озеленения. Чаще всего, если речь идет о старых деревьях, проблем с согласованием работ не возникает. В случае положительного ответа УК поставит вашу заявку в план благоустройства.

Оплата услуг по уборке деревьев, как правило, производится из статьи «Содержание жилья».

Кстати, если дерево несет угрозу для жителей, его можно спилить без разрешения властей.

 

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 16:14 +1
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