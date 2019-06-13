Тульский фотограф судится с администрацией Тулы из-за незаконного использования фото

Фото предоставлено героем материала.

Фотограф Илья Гарбузов обратился в суд с требованием взыскать с администрации Тулы 140 тысяч рублей за незаконное использование его фотографии.

Илья Гарбузов - Нарушение я заметил случайно где-то в сентябре 2018 года. Проезжал поселок Рождественский в Ленинском районе Тулы и увидел знакомое фото на билборде. Остановился, присмотрелся: точно мое! Только замазаны несколько людей и моя подпись на снимке. Я очень удивился, потому что никто не обращался ко мне за разрешением на использование фотографии.

На том самом билборде в Рождественском целый коллаж из фотографий и надпись. Но на самом видном месте снимок Ильи Гарбузова, на котором изображен мемориал «Защитникам неба Отечества».

- Это фото я сделал еще 1 ноября 2015 года, а на следующий день добавил его себе на страничку ВКонтакте. Тогда мемориал еще не был достроен, многие его еще не видели, так что фото вызвало очень большой интерес. Фотография разлетелась по сети довольно быстро. Так что я думаю, что создатели билборда могли просто найти ее, набрав в поисковике название монумента, — поясняет Илья Гарбузов. — В том, что это моё фото, я не сомневаюсь. Автор всегда отличит свою работу по так называемым элементам, которые не повторяются: расположению облаков, людей, машин и т. д.

Для Илья Гарбузова это не первый суд, в котором он отстаивает свои авторские права. Так что он подошел к делу основательно и в первую очередь решил выяснить, кому билборд принадлежит.

Исходя из содержания билборда, Илья вместе с его адвокатом решили, что щит принадлежит администрации Зареченского округа Тулы.

Чтобы узнать, кому принадлежит щит на самом деле, Илья с адвокатом сделали «разведку»: послали в администрацию запрос на размещение рекламы на билборде якобы от предпринимателя. Администрация ответила, что билборд принадлежит им, однако используется для социальных нужд и размещение рекламы на нем невозможно.

Однако когда Илья Гарбузов отправил претензию, связанную с использованием его фото, администрация сказала, что не имеет к щиту никакого отношения. А фотография вообще не является интеллектуальной собственностью фотографа.

Илья Гарбузов принял решение обратиться в суд. Он просит взыскать с администрации Тулы 140 тысяч рублей за нарушение имущественных прав на изображение, а также 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Предварительное судебное заседание по делу состоится 18 июня 2019 года.

Юрист Евгений Черников, представитель Илья Гарбузова в суде: